Наталья Подольская отдыхает с малюткой-сыном на груди: «Каждая мама знает»
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Наталья Подольская не перестает радоваться тому, что теперь она мама двух сыновей, и радует поклонников фотографиями с новорожденным малышом. Певица опубликовала новый снимок из спальни, показав, как отдыхает с малюткой-сыном на груди. К кадру она добавила трогательную подпись: «Каждая мама знает». Поклонники ждали волнительного момента появления малыша на свет не меньше, чем сама мама: во время беременности Наталья делилась счастливыми моментами в своем блоге и рассказывала об ожидании второго сына.
Пользователей Сети умилил новый кадр, и они написали в комментариях: «Наташенька, какие счастливые глаза. Как рада за тебя», «Самый вкусный запах на свете!», «Душистая, родная макушка твоего ребенка. Мурашки бегут, когда вдыхаешь этот запах», «Каждая мама знает ..., что детки быстро вырастают, и ловишь каждое мгновение и запах молочка», «Это мистическая любовь», «Каждая мама знает....как любит своих детей», «Чистый, сладкий, вкусный!», «Не придумали смайлик, чтобы передать чувство...», «Сладкушки!!!Люююююбим!!!».
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают старшего сына Артемия. Также у Преснякова есть сын от первого брака — Никита. Наталье Подольской интересное положение определенно было к лицу: поклонники не переставали восхищаться внешним видом любимой певицы. 38-летняя артистка в ожидании второго сына от супруга Владимира Преснякова нередко делилась «беременными» образами в Сети. Несмотря на последние сроки Наталья Подольская активно вела светскую жизнь и делилась новыми фото и видео на своей странице в Instagram, где рассказывала о радостях и сложностях во время беременности.
К слову, недавно мы писали, как похудевшая после родов Подольская порадовала фанатов «солнечным» образом в ярко-желтом платье. Наталья Подольская второй раз стала мамой всего полтора месяца назад, но ее фигура уже пришла в прежнюю форму.
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
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