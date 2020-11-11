Оксана Самойлова показала редкое фото из отпуска с красавицей-мамой: «Мы тут всей бандой»
Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana/
Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн с детьми отдыхают на Мальдивах. Оттуда счастливое семейство публикует фото и видео на фоне невероятно красивой природы. Оксана рассказала, что в отпуск они улетели в компании родственников и показала редкое фото со своей красавицей-мамой.
«Мы тут всей большой семьей: с бабушкой, дедушкой, братом. В последнее время это наша постоянная компания во все отпуска. Вместе всегда веселее. На фото моя мама, ей через месяц будет 50. Нужно придумать идеи на день рождения. Помогите советом», — написала Оксана в блоге.
Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana/
«Красотки», «Подарите ей татуаж бровей», «Красавицы. Дай бог здоровья всей вашей семье», «Дарите новые ощущения, а не вещи», «Мама прекрасно выглядит», «Самый лучший подарок — это чудесные внуки», «Красивая у вас мама», — прокомментировали подписчики.
Сейчас Самойлова и Джиган живут в полной гармонии: их страницы в Instagram пестрят счастливыми совместными фото и видео. А еще полгода назад их семья была на грани развала. Оксана подала на развод после того, как стало известно о неадекватном поведении ее супруга. До последнего блогер и многодетная мать уверяла подписчиков, что готова на развод. Но незадолго до судебного заседания супруги отозвали заявление и на слушание не явились.
Постепенно отношения в семье стали налаживаться. Самойлова призналась вскоре, что готова была сделать последний шаг, но отменила развод из-за четверых детей, которые тяжело переживали ссору родителей.
Фото и видео: Instagram Оксаны Самойловой
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