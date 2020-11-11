Оксана Самойлова показала редкое фото из отпуска с красавицей-мамой: «Мы тут всей бандой»

Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн с детьми отдыхают на Мальдивах. Оттуда счастливое семейство публикует фото и видео на фоне невероятно красивой природы. Оксана рассказала, что в отпуск они улетели в компании родственников и показала редкое фото со своей красавицей-мамой.

«Мы тут всей большой семьей: с бабушкой, дедушкой, братом. В последнее время это наша постоянная компания во все отпуска. Вместе всегда веселее. На фото моя мама, ей через месяц будет 50. Нужно придумать идеи на день рождения. Помогите советом», — написала Оксана в блоге.