«Я за семейные ценности»: Ксения Бородина оказалась в центре скандала из-за шоу «Дом-2»

Ксения Бородина раскритиковала у себя в Instagram популярный сериал «Беспринципные» с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной, Максимом Виторганом, Ингеборгой Дапкунайте, Настасьей Самбурской в главных ролях. «А давайте про бл@дство! На экран вышел сериал "Беспринципные", там все настолько "творческие личности", что даже Москва оказалась для них очень тесным городом, что привело к объединению всех членов и кружков. По мне в сериале смешных моментов мало или они отсутствуют напрочь. Как то грустно все это выглядит: мужики, которые изменяют 24/7 и бабы, которые и рады это все прощать за сумку.

А по мне так лучше одной, чем с "бьющей ключом" личной жизнью, где смешались кони-люди, а реального человека так и нет. Того, кто нормальный. Кто хочет семью, детей, быть вместе. Сейчас женщине уже давно не нужен брак ради брака, статуса, штампа в паспорте и содержания. Нормальной женщине нужны нормальные человеческие отношения. И строятся они точно не на основе быстрого шпили-вили. Дружба, общение, эмоциональная близость. А вот все это б@лядство— заменитель, суррогат от безысходности и внутренней пустоты. И эту пустоту случайным хреном не заткнешь. Поэтому я все жду, когда начнут говорить о нормальных отношениях, а не сношениях. А вы?», — написала она в Instagram.

В итоге Ксению начали обвинять в том, что она ведет провокационное реалити и при этом судит о моральных ценностях.