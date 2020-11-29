«Горжусь»: Олег Газманов трогательно поздравил младшего сына с днем рождения
Фото: @oleggazmanov / Instagram
«Горжусь сыном. Многое успел и ещё больше впереди. Танцуй, пока молодой!», – подписал публикацию Олег Газманов.
«Запрягай этот день, вместо тройки лошадей. Пусть несется он вскачь, обгоняя свою тень. Запрягай этот миг,пусть сгорает он огнем, Чтобы мы когда-то вспомнили о нём!…», – добавил он строки из своей песни «Этот день».
Он также поблагодарил за сына свою жену Марину, которая тоже поспешила поздравить Филиппа с праздником.
«Мчи на своей FURA по просторам мирового бизнеса, давай простор фантазиям , даже если на первый взгляд они грандиозны. Находи свои норки для души и своего желания «хочу побыть один». Семья у тебя за спиной во всех твоих начинаниях, дом , в котором тебе всегда рады. И конечно, мои материнские объятия, они всегда для тебя широко раскрыты. Будь здоров, весел, любопытен, аккуратен, влюблен в жизнь, не забудь, ты обещал помогать спасать грифов в заповеднике в Крыму... И помнишь наше: я люблю тебя до луны и обратно... », – нежно обратилась она к своему ребенку.
Подписчики артиста присоединились к поздравлениям. Они отметили красоту и харизму Филиппа.
«Красавец, настоящая гордость родителей», «Какой он у вас классный, вам очень повезло», «Какое счастье в такой замечательный праздник подарить себе сына! С днем рождения этого очаровашку», «Хорошенький, слов нет», – написали восторженные фолловеры.
Фото и видео: @oleggazmanov / Instagram
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