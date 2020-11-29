«Горжусь»: Олег Газманов трогательно поздравил младшего сына с днем рождения

Он также поблагодарил за сына свою жену Марину, которая тоже поспешила поздравить Филиппа с праздником.

«Мчи на своей FURA по просторам мирового бизнеса, давай простор фантазиям , даже если на первый взгляд они грандиозны. Находи свои норки для души и своего желания «хочу побыть один». Семья у тебя за спиной во всех твоих начинаниях, дом , в котором тебе всегда рады. И конечно, мои материнские объятия, они всегда для тебя широко раскрыты. Будь здоров, весел, любопытен, аккуратен, влюблен в жизнь, не забудь, ты обещал помогать спасать грифов в заповеднике в Крыму... И помнишь наше: я люблю тебя до луны и обратно... », – нежно обратилась она к своему ребенку.