Подписчики сочли новогоднее платье Стеши Маликовой пустой тратой денег.

«Пусть праздник будет жарким, чтобы ты не замёрзла, лапонька Стешенька!!!», «Тебе очень идет это платье) красотка», «Красивое платье. С наступающим новым годом», «Очаровательно милое сокровище», «Очень хорошенькая! Платье нежное и романтичное!Чудесного праздника», «Красивенько», — восхитились подписчики. Но после того, как они узнали цену наряда юной красавицы, исходя из хэштегов «ЦУМ» и «Valentino», на нее обрушилась критика.

«Зачем указывать бренд платья и магазин? Это такая манера хвастаться?», «А 900 тысяч не много для платья? Если б родители были в этом платье, я бы поняла ))) а так — звездный ребенок, и не совсем понятно, чем именно она хвастается», «Что??? Платье почти за лям??? Ты вообще в своем уме, деточка???», «Это платье делает массаж? или оно сделано из ткани, которую производят из волосков шмелей?», «Платье может и красивое, но не лучше бы эти деньги отправить на лечение больных детей или просто в детский дом. Пользы было бы гораздо больше», «На эти деньги можно было бы купить подарки деткам в детский дом или подарки в дома пристарелых .... зажрались вы господа артисты.... и их детки....», — критикуют Стешу.

Дорогими платьями не прочь похвастать Татьяна Навка, Валерия, Яна Рудковская, за что их нередко критикуют. А вот Юлия Проскурякова, Дана Борисова, Ольга Бузова и даже Королева Летисия не брезгуют недорогими платьями и украшениями.

Фото: instagram