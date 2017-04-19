Два дня назад Валерия с размахом отметила свой 49-й день рождения: пригласила почти всю светскую тусовку, арендовала шикарный ресторан в центре Москвы и задула свечи на огромном торте с собственными инициалами. Даже несмотря на то, что знаменитых друзей артистки было не сосчитать, Валерии удалось остаться в центре внимания. Однако во многом благодаря своему необычному наряду, который получила в подарок и поспешила сразу же примерить.

Валерия надела платье из натурального хлопка с цветочным принтом из коллекции бренда Delpozo, которое многие подписчики певицы назвали «домашним халатиком». Стоит такой «халатик» 226 тысяч 800 рублей. Как отметили поклонники артистки, выглядела она в этом дорогом платье более чем скромно, а на фоне глубокого декольте Яны Рудковской, которая пришла поздравить подругу, так и вовсе потерялась.

Подписчики Валерии разделились на два лагеря. Кто-то посчитал наряд красивым и изысканным: «Очень стильно и красиво, Валерия, вам очень идёт платье!», «А мне понравилось очень платье Валерии!! Весеннее , нежное, прелестное!!». А кто-то так и не понял, зачем она надела «бабушкино» платье на собственный праздник: «Какой-то халатик для кухни», «Зачем надевать халат на день рождения», «Ужасное платье», «Какой чудный халатик))) в моей памяти моя бабушка из деревни осталась в таком халатике, чуть покороче только)))».

А как вам такой весенний наряд Валерии?

Фото: архив пресс-службы