И это платье еще можно купить на официальном сайте бренда

В прошлом году популярная телеведущая Ольга Бузова вместе со своей коллегой, Ксенией Бородиной, попала в список Forbes. Она не раз выражала свою любовь к люксовым брендам. Однако звезда не пренебрегает и очень дешевой одеждой. Платье, в котором Оля пришла на вечеринку, стоит 1299 рублей!

Этот любопытный факт случайно выяснили внимательные подписчики Instagram звезды, которые смотрят ее «сториз». Розовое платье в пайетках, которое надела Оля, что-то смутно напомнило любительницам шопинга.