Такого никто не ожидал! Ольга Бузова пришла на вечеринку в дешевом платье
В прошлом году популярная телеведущая Ольга Бузова вместе со своей коллегой, Ксенией Бородиной, попала в список Forbes. Она не раз выражала свою любовь к люксовым брендам. Однако звезда не пренебрегает и очень дешевой одеждой. Платье, в котором Оля пришла на вечеринку, стоит 1299 рублей!
Этот любопытный факт случайно выяснили внимательные подписчики Instagram звезды, которые смотрят ее «сториз». Розовое платье в пайетках, которое надела Оля, что-то смутно напомнило любительницам шопинга.
Действительно: точно такое висит сейчас на распродаже Zara. Причем, возможно, Оля забрала последнее своего размера: на данный момент в наличии остались только M и L:
Если вы задумались о покупке платья «как у Оли», спешите! После того, как вещи оказываются замечены на звездах, они, как правило, разлетаются как горячие пирожки. И имейте в виду: эту модель производитель рекомендует заказывать на размер меньше. Удачи!
Фото: instagram.com