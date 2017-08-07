15 сентября состоится долгожданное венчание Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Супруги обменяются клятвами спустя восемь лет брака.

Подготовка к торжеству идет полным ходом. Уже известно, что специально для Яны из Нью-Йорка и Лондона привезут две тиары ювелирного бренда Harry Winston, стоимостью порядка 150 миллионов рублей.

Помимо дорогих аксессуаров, Рудковская сменит два наряда, цена которых колеблется от 70 до 100 тысяч евро. Дизайнером одного из них выступила Юлия Янина, а второго — креативный директор Dior Haute Couture Мария Грация Кьюри. Именно его на суд общественности представила Яна, опубликовав фото воздушно-нежного платья в своем блоге.