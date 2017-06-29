Хороша чертовка! Татьяна Навка вышла в свет в платье за два с половиной миллиона рублей
В конце апреля светские сплетники обсуждали ярко-розовое платье Gucci, которое надела Татьяна Навка на вечеринку в честь дня своего рождения. Эксклюзивный наряд с воланами и рюшами, на который известная фигуристка потратила полмиллиона, сделал ее похожей на креветку, насмехались тогда критики. Вчера, на церемонии закрытия ММКФ, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова утерла им нос.
На красной дорожке у кинотеатра «Россия» Навка появилась в роскошном платье Valentin Yudashkin Haute Сouture.
Спасибо моему любимому маэстро @vyudashkin , за этот восхитительный образ!!! 💃🏻 #redcarpet @chopard @mercury_russia #chopardlovescinema #chopard_ммкф
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)
Оно выгодно подчеркивало хрупкую фигуру спортсменки, невероятно ей шло, и выглядело даже лучше, чем на представившей его на показе модели.
Мы узнали цену успеха: такое же платье с бархатным верхом, пышной юбкой в черно-белую полоску и красным пояском (кстати, из прошлогодней коллекции дизайнера) обойдется желающим в 2,5 миллиона рублей.
Свой выход Татьяна дополнила элегантными украшениями: массивными серьгами и ожерельем Chopard. В макияже звезда вечера сделала акцент на губы, дополнив его не слишком яркими smoky-eyes.
Фото: instagram.com