Черно-белое платье Valentin Yudashkin Haute Сouture сделало Татьяну Навку звездой церемонии закрытия ММКФ-2017

В конце апреля светские сплетники обсуждали ярко-розовое платье Gucci, которое надела Татьяна Навка на вечеринку в честь дня своего рождения. Эксклюзивный наряд с воланами и рюшами, на который известная фигуристка потратила полмиллиона, сделал ее похожей на креветку, насмехались тогда критики. Вчера, на церемонии закрытия ММКФ, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова утерла им нос.

На красной дорожке у кинотеатра «Россия» Навка появилась в роскошном платье Valentin Yudashkin Haute Сouture.

Оно выгодно подчеркивало хрупкую фигуру спортсменки, невероятно ей шло, и выглядело даже лучше, чем на представившей его на показе модели.

Мы узнали цену успеха: такое же платье с бархатным верхом, пышной юбкой в черно-белую полоску и красным пояском (кстати, из прошлогодней коллекции дизайнера) обойдется желающим в 2,5 миллиона рублей.

Свой выход Татьяна дополнила элегантными украшениями: массивными серьгами и ожерельем Chopard. В макияже звезда вечера сделала акцент на губы, дополнив его не слишком яркими smoky-eyes.

Фото: instagram.com