Черно-белое платье Valentin Yudashkin Haute Сouture сделало Татьяну Навку звездой церемонии закрытия ММКФ-2017

В конце апреля светские сплетники обсуждали ярко-розовое платье Gucci, которое надела Татьяна Навка на вечеринку в честь дня своего рождения. Эксклюзивный наряд с воланами и рюшами, на который известная фигуристка потратила полмиллиона, сделал ее похожей на креветку, насмехались тогда критики. Вчера, на церемонии закрытия ММКФ, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова утерла им нос.

На красной дорожке у кинотеатра «Россия» Навка появилась в роскошном платье Valentin Yudashkin Haute Сouture.