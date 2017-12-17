«К Новому Году готовы»: Наталья Подольская, Альбина Джанабаева, МакSим и другие звезды нарядили елки
До Нового года осталось две недели! Некоторые звезды уже готовы к празднованию: они украсили свои дома и — главное — елки. «Мы к Новому году готовы», — отчиталась Наталья Подольская.
Певица МакSим похвасталась, что за это важное дело в ее доме отвечали дети. Они не забыли о классической советской красной звезде, по традиции водрузив ее на самую верхушку. В семье Сергея Жукова елка украшена игрушками в стиле детской сказаи «Щелкунчик и Мышиный король».
Немного «ретро» оказалась и елка в семье Алены Хмельницкой:
«Воскресенье провели с пользой. Нам доставили роскошную пушистую красавицу, наряжали часа четыре, устали... но довольны очень», — отчиталась Юлия Высоцкая.
Ляйсан Утяшева, Павел Воля и их дети тоже отлично повеселились:
Марина Газманова рассказала о семейной традиции: «Уже пятнадцать раз подряд именно 15 декабря наряжаю новогоднюю елку в предверии 16 декабря — дня рождения Марианны! Это наша семейная традиция! Ждет она нашего утреннего поздравления с трепетом и восторгом. Это стимулирует меня стараться еще с большим энтузиазмом её порадовать! Готовлю кучу сюрпризов, всей семьёй стараемся».
Эвелина Бледанс превратила новогодние хлопоты в настоящее приключение для сына:
«Год желтой собаки рекомендуют встречать в золотом или в любых цветах с металлическим отливом», — подчеркнула она.
Анита Цой показала дом и рассказала о шокировавшем ее подарке:
Модель и фотограф Хелена Кристенсен поделилась идеей: елку можно украсить распечатанными фотографиями. Портреты украшали и елку Аллы Михеевой, которая хорошенько повеселилась в процессе: «А я уже нарядила елку! А вы? По традиции я это делала с шумным девичником, ужином и новогодним шампанским! Помогали мне в этом мои подружки».
Тимати и его семья тоже устроили праздник для маленькой Алисы:
«Собрать вместе моих детей в декабре практически невозможно! У Алисы — репетиции, выступления, открытые уроки. У Мамы перелеты и бесконечные съемки. У Папы съемки, записи, концерты. Я почувствовала себя Евгением Плющенко, выполнившим в своё время каскад четверной тулуп-тройной тулуп-тройной риттбергер! Я осталась без олимпийского золота, да и без обычного тоже, но... мы сделали это», — рассказала бабушка.
Альбина Джанабаева показала рождественский венок, украшенный в красно-золотых тонах. По всей видимости, ее дом и елка тоже будут выполнены в классических рождественских оттенках. Екатерина Волкова подчеркнула: в этом году она выбрала искусственную елку.
Фото: instagram