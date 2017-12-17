Звезды поделились идеями, как украсить дом к новогодним праздникам.

До Нового года осталось две недели! Некоторые звезды уже готовы к празднованию: они украсили свои дома и — главное — елки. «Мы к Новому году готовы», — отчиталась Наталья Подольская. Певица МакSим похвасталась, что за это важное дело в ее доме отвечали дети. Они не забыли о классической советской красной звезде, по традиции водрузив ее на самую верхушку. В семье Сергея Жукова елка украшена игрушками в стиле детской сказаи «Щелкунчик и Мышиный король».

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) Дек 16 2017 в 5:50 PST

Немного «ретро» оказалась и елка в семье Алены Хмельницкой:

Публикация от alxmel (@alxmel) Дек 18, 2017 at 10:43 PST

«Воскресенье провели с пользой. Нам доставили роскошную пушистую красавицу, наряжали часа четыре, устали... но довольны очень», — отчиталась Юлия Высоцкая.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Дек 17, 2017 at 11:11 PST

Ляйсан Утяшева, Павел Воля и их дети тоже отлично повеселились:

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) Дек 18, 2017 at 10:06 PST

Марина Газманова рассказала о семейной традиции: «Уже пятнадцать раз подряд именно 15 декабря наряжаю новогоднюю елку в предверии 16 декабря — дня рождения Марианны! Это наша семейная традиция! Ждет она нашего утреннего поздравления с трепетом и восторгом. Это стимулирует меня стараться еще с большим энтузиазмом её порадовать! Готовлю кучу сюрпризов, всей семьёй стараемся». Эвелина Бледанс превратила новогодние хлопоты в настоящее приключение для сына:

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Дек 15 2017 в 2:44 PST

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Дек 13 2017 в 10:50 PST

«Год желтой собаки рекомендуют встречать в золотом или в любых цветах с металлическим отливом», — подчеркнула она. Анита Цой показала дом и рассказала о шокировавшем ее подарке:

Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy) Дек 16 2017 в 4:00 PST

Модель и фотограф Хелена Кристенсен поделилась идеей: елку можно украсить распечатанными фотографиями. Портреты украшали и елку Аллы Михеевой, которая хорошенько повеселилась в процессе: «А я уже нарядила елку! А вы? По традиции я это делала с шумным девичником, ужином и новогодним шампанским! Помогали мне в этом мои подружки». Тимати и его семья тоже устроили праздник для маленькой Алисы:

Публикация от simona280 (@simona280) Дек 15 2017 в 2:23 PST