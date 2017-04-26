На этой неделе пользователи Сети обсуждали платье Татьяны Навки стоимостью в 550 тысяч рублей. Остроумные «диванные критики» сравнили его с креветкой. Досталось и платью певицы Валерии за 226 тысяч рублей, его нарекли «домашним халатиком». 34-летняя певица Юлия Проскурякова, напротив, выбрала более чем бюджетное платье. Увидев ее фотографию в нем, подписчики были в полном восторге.

«На мероприятие с любимым мужем. Готова!», — написала она.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Апр 26 2017 в 9:22 PDT

«Юлечка, как всегда, красотулечка», «Женственная и красивая)))) цвет ваш», «Очень красивый цвет платья. Очень Вы в нем здорово выглядете», «Прехорошенькая!!! Самое главное видишь и чувствуешь красоту души!!! Это так важно!!!», «Как мне нравится Ваша жизненная позиция-близкая к народу и без пафоса. Приятно смотреть. Очень красиво!!!!», — восхищаются фанаты.

Это платье российского бренда PEPEN. Его цена на сайте — 12 000 рублей. Сейчас действует скидка, и его можно приобрести за полцены. Материал, как утверждает производитель — 100% шелк. Не знаем, во сколько оно обошлось супруге Игоря Николаева, в одном уверены точно: ей оно очень к лицу. Согласны?

Фото: instagram.com