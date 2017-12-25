«Оливье я давно не ем»: Леонид Агутин рассказал о новогодней диете и дорогих подарках жене и дочкам
Новогодние праздники — горячая пора для представителей шоу-бизнеса. Леонид Агутин и Анжелика Варум — не исключение. В недавнем интервью глава семейства рассказал, что в праздничную ночь им с женой обычно не до веселья.
«В Новый год мы обходимся без праздничного стола. Потому что всегда выступаем. Бывает, вечерком, перед тем как поехать на работу, можем сесть за стол и покушать. Оливье я давно не ем, так же как и селедку под шубой. В эту ночь хочется водочного и всего, что с этим связано: капусточка квашеная, картошечка, курочка. Я люблю простую еду. Когда все намешано, мне не нравится. Консервы, кстати, тоже нехорошо — никому не советую их есть. Вообще я понял: все, что приятно, либо аморально, либо незаконно, либо полнит. Все вкусное на новогоднем столе ужасно вредно. В водке отказать, конечно, себе невозможно, а вот во всем остальном — пожалуйста», — рассказал он в интервью «Собеседнику».
Гонорары артистов в новогоднюю ночь традиционно высоки, поэтому о тратах Леонид не заботится и покупает любимым женщинам роскошные подарки. Своей 21-летней дочери Полине и ее жениху он оплатил путешествие в Лондон. Дочь Елизавета, которая живет в Майами, попросила дорогой музыкальный пульт, чтобы делать профессиональные записи дома. «Хорошее у ребенка желание. Все по делу — это можно только поприветствовать», — прокомментировал музыкант.
«Мне осталось купить подарок только Анжелике. Супруга моя в принципе к определенным датам подарки не просит. Периодически у нее возникает мысль, что ей что-то нужно. Тогда она говорит: "Давай покупай!" Например, платье, которое стоит безумных денег, или какую-то вещь, которую не может себе позволить финансово», — признался он.
Фото: instagram, starface