49-летний Леонид Агутин поделился планами на Новый Год.

Новогодние праздники — горячая пора для представителей шоу-бизнеса. Леонид Агутин и Анжелика Варум — не исключение. В недавнем интервью глава семейства рассказал, что в праздничную ночь им с женой обычно не до веселья.

«В Новый год мы обходимся без праздничного стола. Потому что всегда выступаем. Бывает, вечерком, перед тем как поехать на работу, можем сесть за стол и покушать. Оливье я давно не ем, так же как и селедку под шубой. В эту ночь хочется водочного и всего, что с этим связано: капусточка квашеная, картошечка, курочка. Я люблю простую еду. Когда все намешано, мне не нравится. Консервы, кстати, тоже нехорошо — никому не советую их есть. Вообще я понял: все, что приятно, либо аморально, либо незаконно, либо полнит. Все вкусное на новогоднем столе ужасно вредно. В водке отказать, конечно, себе невозможно, а вот во всем остальном — пожалуйста», — рассказал он в интервью «Собеседнику».

Гонорары артистов в новогоднюю ночь традиционно высоки, поэтому о тратах Леонид не заботится и покупает любимым женщинам роскошные подарки. Своей 21-летней дочери Полине и ее жениху он оплатил путешествие в Лондон. Дочь Елизавета, которая живет в Майами, попросила дорогой музыкальный пульт, чтобы делать профессиональные записи дома. «Хорошее у ребенка желание. Все по делу — это можно только поприветствовать», — прокомментировал музыкант.