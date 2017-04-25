В субботу вечером в московском ресторане Butler состоялась роскошная вечеринка в честь дня рождения самой стильной женщины года, экс-фигуристки Татьяны Навки. Для праздника, на котором присутствовали Алла Пугачева с мужем, Светлана Бондарчук, семья Юдашкиных и другие знающие толк в моде звезды, супруга пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова выбрала ярко-розовое платье с рюшами и воланами.

Наряд Татьяны собрал массу комплиментов от гостей вечеринки, а вот пользователи Сети отреагировали на него неоднозначно. «Что за платье у Навки?!?!?», «К Васильеву на МОДНЫЙ ПРИГОВОР!», — возмутились подписчицы Анны Семенович. «Вареную креветку она напоминает», — заметил кто-то из подписчиков подруги виновницы торжества, Алики Смеховой. «Платье на фото не смотрится. Оно Вам не идет. Плохой у Вас стилист. Раньше так одевали Леночку Ваенгу. Таня Вы очень элегантная женщина, а сейчас из Вас сделали цыганку», — более тактично комментируют подписчики блога Навки.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Апр 22 2017 в 11:39 PDT

На деле все мы могли бы увидеть этот наряд на любой голливудской звезде, ведь это платье — дело рук дизайнеров люксового итальянского бренда Gucci. Его цена — 9 800 долларов, что в переводе на рубли составляет около 550 тысяч, сообщает сайт «КП». Платье было выпущено в рамках весенне-летней коллекции 2016 года, в России представлено всего лишь в двух экземплярах. Второй принадлежит светской моднице Светлане Меткиной, которая уже успела «выгулять» его ранее и собрать свою порцию комплиментов.

Не поняли пользователи Сети и платья популярной певицы Валерии. Они сравнили его с хлопковым халатиком, а когда узнали, что звезда потратила на него 226 тысяч рублей, и вовсе потеряли дар речи.

А как вы относитесь к вещам известных брендов? Готовы ли переплачивать, или считаете, что оригинально одеться можно и за небольшие деньги?

Фото: instagram.com