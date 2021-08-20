Открытие «Новой волны», рождение сына Скарлетт Йоханссон и другие яркие события недели
19 августа в Сочи открылся самый авторитетный отечественный песенный конкурс «Новая волна». На него слетелись звезды первой величины — от Ротару, Пугачевой и Леонтьева до Zivert и Сергея Лазарева. В первый день состоялся большой гала-концерт, перед которым на красной дорожке позировали десятки знаменитостей (читайте Passion.ru и вы первыми узнаете новости с «Новой волны»).
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
На этой неделе стало известно имя самого кассового актера за всю историю. И им оказался не Брэд Питт и не Лео Ди Каприо, а герой боевиков — Сильвестр Сталлоне. Рекорды по сборам побили 20 фильмов с участием Слая. Позиции как самого окупаемого артиста Сталлоне помогла усилить лента «Отряд самоубийц: Миссия навылет», которая сейчас собирает хорошую кассу в кинотеатрах. В блокбастере Сталлоне озвучил одного из главных персонажей — антропоморфную акулу.
С разницей в несколько дней дни рождения отметили Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Знаменитые супруги трогательно поздравили друг друга с праздниками.
На днях Моргенштерн осуществил свою давнюю мечту — он стал обладателем огромного шикарного дома. За это он выложил 100 млн рублей. И это только, по его словам, первый взнос.
У хоккеиста Ивана Телегина продолжаются судебные тяжбы с бывшими женщинами. То он долгое время не мог решить с экс-женой Пелагеей, сколько денег платить на содержание их дочери Таси, то теперь приходится урегулировать те же вопросы относительно сына, который родился, когда Иван уже ушел от матери мальчика.
Ирина Горбачева стала гостьей популярного ток-шоу и наконец-то раскрыла детали своей тайной свадьбы с музыкантом Антоном Савлеповым. О том, что у нее роман, звезда «Аритмии» и «Я худею» призналась в прошлом году. Потом стало ясно, что ее избранником стал фронтмен группы «Агонь». Теперь актриса немного приоткрыла занавес в личную жизнь.
На этой недели стало известно, что известный сценограф, дизайнер и друг Аллы Пугачевой Борис Краснов оказался в хосписе. Он полностью не восстановился после перенесенного несколько лет назад инсульта. А настигший Краснова несколько месяцев назад коронавирус резко ухудшил состояние его здоровья.
Фото: East News
Скарлетт Йоханссон родила сына. Мальчика назвали необычным именем Космо. Для нее ребенок стал вторым (у знаменитости растет дочь от экс-супруга), а для ее мужа, продюсера и стендап-комика Колина Джоста, — первым. Звезда «Черной вдовы» не любит распространяться о личной жизни. Свадьба пары прошла в узком кругу, а интересное положение актрисы скрывали до последнего. И в том, что у них родился малыш, Джост признался, через некоторое время после появления наследника на свет.
71-летний Борис Щербаков попал в столичную клинику с подозрением на коронавирус. У знаменитого актера есть хронические заболевания, но его семья не подтверждает, что пришел положительный тест на COVID-19.
Фото: www.instagram.com/rosiehw
Модель Роузи Хантингтон-Уайтли сообщила, что ждет второго ребенка от актера Джейсона Стэтхема. Первенец звездной пары Джек Оскар родился в 2017-м.
Фото: www.instagram.com/azizamuhamedova
57-летняя певица Азиза наконец-то обрела личное счастье. Артистка впервые вышла замуж. Ее избранником стал итальянец Александр Лортэ, который младше нее на 16 лет.
Азиза несколько раз состояла в длительных отношениях, но до загса дело дошло впервые. Каждый ее роман становился достоянием общественности. Она то принимала предложение руки и сердца и готовилась к свадьбе, то сбегала от женихов. И в этот раз в СМИ появились новости, что Азиза бросила молодого итальянца, но потом выяснилось, что они стали мужем и женой.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, East News, Instagram, Starface, Billy Bennight, Dmitry Golubovich/ Global Look press
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