Открытие «Новой волны», рождение сына Скарлетт Йоханссон и другие яркие события недели

Ирина Горбачева стала гостьей популярного ток-шоу и наконец-то раскрыла детали своей тайной свадьбы с музыкантом Антоном Савлеповым. О том, что у нее роман, звезда «Аритмии» и «Я худею» призналась в прошлом году. Потом стало ясно, что ее избранником стал фронтмен группы «Агонь». Теперь актриса немного приоткрыла занавес в личную жизнь.

На этой недели стало известно, что известный сценограф, дизайнер и друг Аллы Пугачевой Борис Краснов оказался в хосписе. Он полностью не восстановился после перенесенного несколько лет назад инсульта. А настигший Краснова несколько месяцев назад коронавирус резко ухудшил состояние его здоровья.