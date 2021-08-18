Ирина Горбачева раскрыла подробности своей свадьбы с экс-солистом Quest Pistols
Ирина Горбачева стала гостьей Ирины Шихман в ее шоу «А поговорить?», в котором раскрыла давно интересующий всех вопрос — вышла ли она замуж за музыканта Антона Савлепова.
В ответ актриса показала обручальное кольцо и призналась, что замужем. Ирина похвасталась, что свадьба была именно такой, какую она хотела.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @irina_gorbacheva
«Я столкнулась со всеми шаблонами: хочу единорога, хочу стоять в арке, меня ведет отец, на мне длинная фата. Все стоят и плачут. Мне хотелось поделиться своей радостью, но не со всеми», — рассказала она.
Актриса заметила, что действительно получила удовольствие от торжества.
«Мы приехали, я сказала: "Ребята, отдыхаем". И я реально кайфанула от мероприятия, не бегая по гостям и не спрашивая, как у них дела».
Ведущая пообщалась и с самим музыкантом, который рассказал о том, как сделал предложение своей возлюбленной.
«Когда вернемся в Киев, можем и пожениться. Она ответила: "Ты что, сейчас предложение делаешь". И тут я задумался! Я не учел другого человека. Для меня это сделать было проще, но тут тонко чувствующая девушка — эмоциональная и местами ранимая», — говорит Савлепов.
Интересно, что многие из поклонников полагали, что Ирина — нетрадиционной сексуальной ориентации. Причиной тому стали короткая стрижка и решительный характер артистки. В интервью актриса прокомментировала эти слухи и заявила, что выросла с мальчиками и характер у нее действительно мужской, — она обладает прагматичным умом и часто рассуждает, как мужчина. Однако она призналась, что ни в коем случае не воспринимает девушек, как объекты для любви.
Фото: Instagram Ирины Горбачевой
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