Ирина Горбачева раскрыла подробности своей свадьбы с экс-солистом Quest Pistols

Ведущая пообщалась и с самим музыкантом, который рассказал о том, как сделал предложение своей возлюбленной.

«Когда вернемся в Киев, можем и пожениться. Она ответила: "Ты что, сейчас предложение делаешь". И тут я задумался! Я не учел другого человека. Для меня это сделать было проще, но тут тонко чувствующая девушка — эмоциональная и местами ранимая», — говорит Савлепов.

Интересно, что многие из поклонников полагали, что Ирина — нетрадиционной сексуальной ориентации. Причиной тому стали короткая стрижка и решительный характер артистки. В интервью актриса прокомментировала эти слухи и заявила, что выросла с мальчиками и характер у нее действительно мужской, — она обладает прагматичным умом и часто рассуждает, как мужчина. Однако она призналась, что ни в коем случае не воспринимает девушек, как объекты для любви.