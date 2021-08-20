Киркоров с сумкой за 2,5 миллиона и Ротару в жемчужном платье блеснули на открытии «Новой волны»
В первый день «Новой волны» выступят София Ротару, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, Дима Билан, Наталья Гордиенко, Maruv, Тимур Родригез, Zivert, Мари Краймбрери, Niletto, Клава Кока, Баста, Артур Пирожков. Ведущие – Лера и Андрей Малахов.
Также поддержать молодых исполнителей приехали Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Анна Нетребко, Филипп Киркоров, София Ротару, Николай Басков, Валерия, Лариса Долина, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова и другие звезды.
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я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Председателем жюри конкурса является Игорь Крутой, а в состав жюри вошли - Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос, Сергей Лазарев, Artik & Asti, Димаш Кудайберген, Loboda, Леонид Агутин, Дима Билан.
Певица Zivert вышла на дорожку в дерзком черном кроп-топе и черной юбке в пол с провокационным разрезом до бедра. Внимание привлекла необычная высокая прическа и яркий макияж звезды.
Филипп Киркоров блеснул на красной дорожке с шикарными аксессуарами от Louis Vuitton. На поясе певца заметили кошелек в виде моркови, стоимость которого составляет 1435 долларов.
Кроме того, певец захватил и скандальную сумку того же бренда в виде самолета. Общественность возмутила баснословная стоимость аксессуара – выложить за нее придется 39 тысяч долларов.
София Ротару вышла на дорожку в роскошном плиссированном платье в пол жемчужного оттенка. Талию звезды подчеркнул золотой пояс. Для выхода стилисты выбрали элегантную укладку – Ротару выпрямили и уложили волосы.
Конкурс проводится с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, видео: Passion.ru
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