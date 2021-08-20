Киркоров с сумкой за 2,5 миллиона и Ротару в жемчужном платье блеснули на открытии «Новой волны»

Филипп Киркоров блеснул на красной дорожке с шикарными аксессуарами от Louis Vuitton. На поясе певца заметили кошелек в виде моркови, стоимость которого составляет 1435 долларов.

Кроме того, певец захватил и скандальную сумку того же бренда в виде самолета. Общественность возмутила баснословная стоимость аксессуара – выложить за нее придется 39 тысяч долларов.