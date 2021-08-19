Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем станут родителями во второй раз

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем вместе уже много лет и имеют общего сына Джека Оскара, который появился на свет в 2017 году. Пара долгое время скрывала отношения, однако после того как все стало явным, они стали вместе появляться на различных мероприятиях. При этом, хотя они обручены, официальной церемонии бракосочетания у них не было. Причина, по словам Роузи, в нехватке времени.

«Я думаю, что время придет. Мы так долго были сосредоточены на своей работе, потом родился Джек. Мы с нетерпением ждем этого времени, но для нас это не приоритет, мы и так счастливы. Думаю, будет веселее сделать это, когда ребенок немного подрастет и сможет участвовать в свадьбе», — признавалась модель изданию Extra в 2018 году.