Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем станут родителями во второй раз
Роузи Хантингтон-Уайтли готовится стать мамой во второй раз. Судя по размеру животика, срок беременности довольно большой, и пополнения в звездной семье можно будет ждать через пару месяцев. Модель красиво рассказала о своем положении, представив селфи в элегантных аутфитах в своем личном блоге.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @rosiehw
В публикации звезда подиума выкладывает несколько образов, а завершает карусель фотография «ангела» Victoria's Secret в облегающем платье, в котором отчетливо видно выросший живот.
«Тааадаам», — иронично подписала публикацию Роузи.
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем вместе уже много лет и имеют общего сына Джека Оскара, который появился на свет в 2017 году. Пара долгое время скрывала отношения, однако после того как все стало явным, они стали вместе появляться на различных мероприятиях. При этом, хотя они обручены, официальной церемонии бракосочетания у них не было. Причина, по словам Роузи, в нехватке времени.
«Я думаю, что время придет. Мы так долго были сосредоточены на своей работе, потом родился Джек. Мы с нетерпением ждем этого времени, но для нас это не приоритет, мы и так счастливы. Думаю, будет веселее сделать это, когда ребенок немного подрастет и сможет участвовать в свадьбе», — признавалась модель изданию Extra в 2018 году.
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
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