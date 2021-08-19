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71-летний Борис Щербаков попал в больницу в Москве

Звезда кино и сериалов, артист МХАТ заразился коронавирусом в первый раз. Хотя у актера есть побочные заболевания, которые могут осложнить ситуацию, на данный момент медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
71-летний Борис Щербаков попал в больницу в Москве

Борис Щербаков попал в больницу и, предположительно, заболел коронавирусом. Как сообщает телеграм-канал Mash, с инфекцией артиста госпитализировали в одну из столичных клиник.

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Борис Щербаков

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

По данным канала, Борис Васильевич заболела коронавирусом 12 августа. Заразился актер впервые.

Щербакову 71 год, поэтому он входит в группу риска. Кроме того, отмечается, что у него есть хронические заболевания, которые могут осложнить болезнь. На данный момент он находится под наблюдением врачей, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Сам Щербаков отмечает, что в течение полугода не покидал столицу. Также он сдавал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Сын актера, Василий, в беседе с каналом «360» опроверг информацию о том, что у него коронавирус.

«Нет, он в больнице, но у него не подтвердился коронавирус. Вроде нормально, чувствует себя хорошо», — сообщил он.

Напомним, что в феврале в Сети появилась информация о том, что Щербаков был госпитализирован с коронавирусом, однако сам артист в беседе с ТАСС позже опроверг слухи о болезни и самоизоляции.

«Первый тест показал положительный результат, но, так как я чувствовал себя нормально, я сделал второй, и он оказался отрицательным», — сообщил Щербаков.

Фото: Global Look press

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