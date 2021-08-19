71-летний Борис Щербаков попал в больницу в Москве
Борис Щербаков попал в больницу и, предположительно, заболел коронавирусом. Как сообщает телеграм-канал Mash, с инфекцией артиста госпитализировали в одну из столичных клиник.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
По данным канала, Борис Васильевич заболела коронавирусом 12 августа. Заразился актер впервые.
Щербакову 71 год, поэтому он входит в группу риска. Кроме того, отмечается, что у него есть хронические заболевания, которые могут осложнить болезнь. На данный момент он находится под наблюдением врачей, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Сам Щербаков отмечает, что в течение полугода не покидал столицу. Также он сдавал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.
Сын актера, Василий, в беседе с каналом «360» опроверг информацию о том, что у него коронавирус.
«Нет, он в больнице, но у него не подтвердился коронавирус. Вроде нормально, чувствует себя хорошо», — сообщил он.
Напомним, что в феврале в Сети появилась информация о том, что Щербаков был госпитализирован с коронавирусом, однако сам артист в беседе с ТАСС позже опроверг слухи о болезни и самоизоляции.
«Первый тест показал положительный результат, но, так как я чувствовал себя нормально, я сделал второй, и он оказался отрицательным», — сообщил Щербаков.
Фото: Global Look press
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