71-летний Борис Щербаков попал в больницу в Москве

Сам Щербаков отмечает, что в течение полугода не покидал столицу. Также он сдавал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Сын актера, Василий, в беседе с каналом «360» опроверг информацию о том, что у него коронавирус.

«Нет, он в больнице, но у него не подтвердился коронавирус. Вроде нормально, чувствует себя хорошо», — сообщил он.

Напомним, что в феврале в Сети появилась информация о том, что Щербаков был госпитализирован с коронавирусом, однако сам артист в беседе с ТАСС позже опроверг слухи о болезни и самоизоляции.

«Первый тест показал положительный результат, но, так как я чувствовал себя нормально, я сделал второй, и он оказался отрицательным», — сообщил Щербаков.