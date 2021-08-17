Цифра дня: Моргенштерн осуществил свою мечту и потратил на это 100 миллионов рублей

Подписчики поздравили кумира с приобретением и поразмыслили, сколько на такой сделке заработал риэлтор.

Это уже не первая дорогая покупка рэпера – ранее он порадовал себя и свою возлюбленную шикарными автомобилями.

Кроме того, вероятно, что не за горами и свадьба, ведь ранее появились известия о помолвке.

«С ней я чувствую себя расслабленным. Она определенно мне нужна. Она как моя батарейка. Не думаю, что смогу еще кого-то полюбить так же», - признается музыкант.