Минус 8 кг и футболка за 30 тысяч: похорошевший Леонтьев произвел фурор в Сочи
19 августа в Сочи состоялась церемония открытия международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021». На красную дорожку вышло много звезд — как молодых артистов, так и музыкантов старой школы, которые удивили всех свежим и прекрасным видом.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Так, Валерий Леонтьев появился в эффектном образе — для выхода он выбрал голубую футболку бренда Balenciaga, укороченные свободные брюки и неформальную обувь цвета милитари.
Стоит отметить прекрасную форму певца — еще осенью он признавался, что похудел на 8 кг и прекрасно себя чувствует.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Взгляды гостей на красной дорожке приковали к себе и другие звезды. Филипп Киркоров появился в сопровождении своей подруги и блеснул сумками необычного дизайна от Yves Saint Laurent в виде самолета и моркови.
София Ротару вышла в роскошном платье в пол жемчужного оттенка, показав стройную талию золотым поясом.
Николай Басков появился в переливающемся серебристом костюме, а Яна Рудковская блеснула в шикарном светло-желтом платье с длинным шлейфом.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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