Минус 8 кг и футболка за 30 тысяч: похорошевший Леонтьев произвел фурор в Сочи

Взгляды гостей на красной дорожке приковали к себе и другие звезды. Филипп Киркоров появился в сопровождении своей подруги и блеснул сумками необычного дизайна от Yves Saint Laurent в виде самолета и моркови.

София Ротару вышла в роскошном платье в пол жемчужного оттенка, показав стройную талию золотым поясом.

Николай Басков появился в переливающемся серебристом костюме, а Яна Рудковская блеснула в шикарном светло-желтом платье с длинным шлейфом.