Юлия Высоцкая трогательно поздравила супруга с днем рождения: «Как хорошо, что ты есть»
Андрею Кончаловскому исполнилось 84 года. Его супруга актриса Юлия Высоцкая очень нежно и тепло поздравила мужа с днем рождения в своем личном блоге.
«Как хорошо, что ты есть… как хорошо, мы вместе… те слова, которые я смогла найти, ты уже получил. С днем рождения!», — написала артистка под публикацией, намекнув, что все теплые слова сказала ему лично.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @juliavysotskayaofficial
К посту она прикрепила совместные архивные фотографии, которые очень понравились подписчикам.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский — одна из самых крепких пар среди российских звезд. У них большая разница в возрасте — артистке несколько дней назад исполнилось 48 лет. Однако это не мешает им быть счастливыми — в браке они уже более 25 лет и часто выходят в свет вместе.
Они находят взаимопонимание не только в личной жизни. но и в работе. Их последний совместный проект — драма «Дорогие товарищи!» — получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Также картина была номинирована на премию «Золотой орел» и выдвинута от России на «Оскар».
Фото: Instagram Юлии Высоцкой, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!