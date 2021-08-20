Юлия Высоцкая трогательно поздравила супруга с днем рождения: «Как хорошо, что ты есть»

Андрею Кончаловскому исполнилось 84 года. Его супруга актриса Юлия Высоцкая очень нежно и тепло поздравила мужа с днем рождения в своем личном блоге.

«Как хорошо, что ты есть… как хорошо, мы вместе… те слова, которые я смогла найти, ты уже получил. С днем рождения!», — написала артистка под публикацией, намекнув, что все теплые слова сказала ему лично.