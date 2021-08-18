Борис Краснов попал в хоспис из-за осложнений после COVID
В telegram-канал Mash, с ссылкой на известного адвоката Александра Добровинского, появилась информация о неутешительной ситуации со здоровьем известного художника, дизайнера и оформителя. По словам Добровинского, врачи дают Краснову несколько дней.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Olga Loskutova/Global Look Press
Первый инсульт он перенес после потрясений 2011 года: тогда его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании, которая устраивала выставки. Со временем, обвинения были сняты, но к тому времени, здоровье Краснова значительно ухудшилось. После перенесенного инсульта, ему сделали операцию на головном мозге.
За время своей творческой деятельности Борис Краснов осуществил более 1500 тысяч проектов, работал не только с российскими, но и иностранными артистами, такими как, Элтон Джон и Эрос Рамаззотти. Но больше всего запомнились сценографические оформления для Аллы Борисовны и ее проектов. Вне сцены, между ними тоже сложились близкие отношения.
Незадолго до того, как Борис впал в кому после первого инсульта, он успел посетить эфир программы «Ты не поверишь!», где рассказал, что Алла Пугачева «удивительно мягкий человек, чем, к сожалению, многие пользуются для своей выгоды. Но когда она бывает не в духе, страшно становится всем, кто находится рядом с ней».
Борис Краснов занимался оформлением спектаклей ведущих театров России, в их числе МХАТ им. А. П. Чехова, Академический театр «Московская оперетта», театр кабаре «Летучая мышь», «Новая опера», театр Сатиры, театр «Школа современной пьесы». Его труды отмечены большим количеством премий и наград.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram