Борис Краснов попал в хоспис из-за осложнений после COVID

За время своей творческой деятельности Борис Краснов осуществил более 1500 тысяч проектов, работал не только с российскими, но и иностранными артистами, такими как, Элтон Джон и Эрос Рамаззотти. Но больше всего запомнились сценографические оформления для Аллы Борисовны и ее проектов. Вне сцены, между ними тоже сложились близкие отношения.

Незадолго до того, как Борис впал в кому после первого инсульта, он успел посетить эфир программы «Ты не поверишь!», где рассказал, что Алла Пугачева «удивительно мягкий человек, чем, к сожалению, многие пользуются для своей выгоды. Но когда она бывает не в духе, страшно становится всем, кто находится рядом с ней».

Борис Краснов занимался оформлением спектаклей ведущих театров России, в их числе МХАТ им. А. П. Чехова, Академический театр «Московская оперетта», театр кабаре «Летучая мышь», «Новая опера», театр Сатиры, театр «Школа современной пьесы». Его труды отмечены большим количеством премий и наград.