Детское фото и признание Андрея Кончаловского: как Юлия Высоцкая отметила 48-летие

Юлия, в свою очередь, разместила на своей странице черно-белое детское фото, под которым поблагодарила всех поздравивших ее с праздником: «Пожалуйста, пусть все, что мне желают, сегодня сбудется», — трогательно завершила она пост.

Напомним, Юлия Высоцкая познакомилась с Андреем Михалковым-Кончаловским во время поездки в Сочи на фестиваль «Кинотавр» в 1996 году. Режиссер сразу же влюбился в начинающую актрису и ради нее оставил семью. Между Андреем и Юлией завязался бурный роман, и уже через 3 дня пара улетела отдыхать в Турцию. Спустя три года после знакомства влюбленные поженились. В браке у них родилось двое детей. Добавим, в январе 2019 года Кончаловский и Высоцкая после 20 лет брака решили обвенчаться. Церемония прошла в псковском Троицком соборе.