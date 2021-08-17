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Детское фото и признание Андрея Кончаловского: как Юлия Высоцкая отметила 48-летие

16 августа популярная актриса, телеведущая, жена и муза режиссера Андрея Кончаловского отметила день рождения. Супруг трогательно поздравил Юлию не только в жизни, но и опубликовал фотографию в Instagram, а Высоцкая — поделилась с подписчиками детским фото. На счету артистки полтора десятка работ, но самые яркие и запоминающиеся — в фильмах мужа.
Детское фото и признание Андрея Кончаловского: как Юлия Высоцкая отметила 48-летие

В интервью Tatler актриса даже признавалась: «Я замираю от ужаса, когда узнаю, что мне предстоит работать с другим режиссером», — настолько они понимают и чувствуют друг друга. Но работать с таким постановщиком ей нелегко: недостаточно просто играть, необходимо каждый раз буквально вживаться в роль и проживать ее. Их последняя совместная работа, драма «Дорогие товарищи!», получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Также картина была номинирована на премию «Золотой орел» и выдвинута от России на «Оскар».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Высоцкая поделилась детским фото

Фото: Личный Instagram @juliavysotskayaofficial

Андрей Кончаловский один из первых поздравил «мою женщину и спутника жизни вот уже 25 лет». Под черно-белой фотографией он написал: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла… всему верит, всего надеется, все переносит. Лучше не скажешь! С днем рождения, Юлечка!», — написал маэстро.

Юлия, в свою очередь, разместила на своей странице черно-белое детское фото, под которым поблагодарила всех поздравивших ее с праздником: «Пожалуйста, пусть все, что мне желают, сегодня сбудется», — трогательно завершила она пост.

Напомним, Юлия Высоцкая познакомилась с Андреем Михалковым-Кончаловским во время поездки в Сочи на фестиваль «Кинотавр» в 1996 году. Режиссер сразу же влюбился в начинающую актрису и ради нее оставил семью. Между Андреем и Юлией завязался бурный роман, и уже через 3 дня пара улетела отдыхать в Турцию. Спустя три года после знакомства влюбленные поженились. В браке у них родилось двое детей. Добавим, в январе 2019 года Кончаловский и Высоцкая после 20 лет брака решили обвенчаться. Церемония прошла в псковском Троицком соборе.

Фото и видео: Instagram, Rambler

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