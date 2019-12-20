Железные леди на работе и нежные мамы дома: Боярская, Гагарина, Лопес и другие суперженщины шоу-бизнеса

Дженнифер Лопес известна не только ролями в кино и яркими выступлениями на сцене, но и завышенными требованиями к окружающим. Певица и актриса возит с собой на гастроли несколько десятков человек охраны и персонала. По слухам, у Дженнифер даже есть специальный человек, который прикладывает лед к ее соскам для того того, чтобы во время фотосессий она выглядела более сексуальной! Багаж звезды составляет около шестидесяти чемоданов, в отелях она занимает несколько этажей и требует, чтобы никто из персонала с ней лично не разговаривал. В общем, многие считают Дженнифер не только одной из самых успешных звезд, но и стервой... Совсем другой она становится рядом со своими детьми.

Лопес не скрывает, что много лет мечтала о детях и большой семье, но у нее не получалось забеременеть. Впервые стать мамой певице удалось ближе к сорока годам. Двойняшки Эмма и Макс родились с помощью ЭКО 22 февраля 2008 года в браке певицы с музыкантом Марком Энтони, спустя почти четыре года после свадьбы. Теперь, несмотря на плотный рабочий график, Дженнифер старается как можно больше времени проводить с малышами и даже берет их с собой на гастроли и съемочные площадки, а также регулярно публикует фото и видео с ними в соцетях и говорит, что не может смотреть на них без умиления и восторга.

Полина Гагарина