Железные леди на работе и нежные мамы дома: Боярская, Гагарина, Лопес и другие суперженщины шоу-бизнеса
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Елизавета Боярская
Фото: Starface
Елизавета Боярская играет в театре и кино сильных и свободолюбивых женщин, гордо позирует фотографам на красных дорожках, всегда смело высказывает свое мнение на публике и не стесняется сниматься в провокационных фотосессиях, Со всем другой она становится рядом с мужем Макисмом Матвеевым и детьми, превращаясь из эффектной дивы в нежную и любящую маму и жену.
«Раньше, череда наших зимних дней рождений начиналась с меня. Теперь у нас новый праздник! 5 декабря! День Рождения нашего сыночка! Гришеньке сегодня исполнился один годик! У нас с @maximmatveev очень насыщенная, интересная жизнь, но нет ничего прекрасней на свете, чем быть мамой и папой. НИЧЕГО! Никакие признания и овации не сравнятся с этими сладкими поцелуями и объятиями. Любимый, спасибо тебе за наших мальчишек, за то, что ты самый уникальный папа на свете! Ну а Грине все пожелания мы уже нашептали в сладкие ушки!», — написала недавно Елизавета в день рождения младшего сына..
Дженнифер Лопес
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Дженнифер Лопес известна не только ролями в кино и яркими выступлениями на сцене, но и завышенными требованиями к окружающим. Певица и актриса возит с собой на гастроли несколько десятков человек охраны и персонала. По слухам, у Дженнифер даже есть специальный человек, который прикладывает лед к ее соскам для того того, чтобы во время фотосессий она выглядела более сексуальной! Багаж звезды составляет около шестидесяти чемоданов, в отелях она занимает несколько этажей и требует, чтобы никто из персонала с ней лично не разговаривал. В общем, многие считают Дженнифер не только одной из самых успешных звезд, но и стервой... Совсем другой она становится рядом со своими детьми.
Лопес не скрывает, что много лет мечтала о детях и большой семье, но у нее не получалось забеременеть. Впервые стать мамой певице удалось ближе к сорока годам. Двойняшки Эмма и Макс родились с помощью ЭКО 22 февраля 2008 года в браке певицы с музыкантом Марком Энтони, спустя почти четыре года после свадьбы. Теперь, несмотря на плотный рабочий график, Дженнифер старается как можно больше времени проводить с малышами и даже берет их с собой на гастроли и съемочные площадки, а также регулярно публикует фото и видео с ними в соцетях и говорит, что не может смотреть на них без умиления и восторга.
Полина Гагарина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одна из самых успешных певиц России Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков договорились о финансах заранее. Создавая семью со звездой, Дмитрий понимал, что будет зарабатывать меньше. «Это очевидно, понятно, и это нормально», — прокомментировала артистка ситуацию с доходами в шоу «А поговорить?». Полина не скрывает, что выходит на сцену, даже когда ее мучают боли, дает мощный отпор критикам, составляет карты желаний, а потом осуществляет задуманное. Она не любит давать слезливые интервью о личном и сдаваться на пути к четко поставленными целям. Хотите увидеть Полину совсем другой — нежной, трогательной и мягкой? Посмотрите на ее фото с детьми в социальных сетях.
Светлана Лобода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В прошлом году Светлана Лобода родила дочь Тильду от солиста группы Rammstein Тиллем Линдеманном. У одной из самых ярких певиц российского шоу-бизнеса также подрастает семилетняя дочь Евангелина от экс-возлюбленного, танцора Андрея Царя. Почти сразу после появления на свет младшей дочери певица вышла из декрета, стала активно выступать и записывать новые хиты. Пока звезда отсутствовала дома, о двухмесячной малышке заботились бабушка и тетя. Но на днях Светлана напугала дочку, поскольку та… ее не узнала.
«Она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что «это я, твоя мамочка, просто у меня много работы», — призналась фолловерам Лобода во время прямого эфира в Instagram.
Виктория Бекхэм
Фото: Eastnews
Виктория Бекхэм пробовала себя в разных сферах: от участницы легендарной группы Spice Girls до бизнесвумен. Сегодня звезда остается признанной иконой стиля и создает его сама — бренд Victoria Beckham — регулярный участник мировых Недель моды. Она занимается бизнесом, командует, спорит, высказывает свою точку зрения... А потом рядом с ней появляются ее любимые дети, с которыми она становится совсем другой.
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Седокова работает своим собственным продюсером, выпускает линию одежды, ведет личный блог, в котором рассказывает об отношениях мужчин и женщин, растит троих детей и уверяет, что ей нравится быть сильной и независимой женщиной. Недавно Аня перестала скрывать новый роман, а вот скрывать свою любовь к детям, ранимость и желание любить и быть любимой она не старалась никогда.
Нюша
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Нюша очень изменилась после того, как начала встречаться с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Влюбленные поженились два года назад, а прошлой осенью у супругов родилась дочь. Нюша продолжает завоевывать шоу-бизнес и... становиться заботливой и нежной мамой. К примеру, недавно певица поделилась новым кадром с дочерью, сделанным на борту самолета: «Лучший сервис укачивания и убаюкивания на авиалиниях «Мама флот»))».
Ким Кардашьян
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz
Ким Кардашьн создала целую империю имени себя любимой: она снимается в реалити, занимается бизнесом, развивает свой бренд, появляется на красных дорожках и в глянце в провокационных образах... Вот только став недавно мамой в четвертый раз, она заявила, что теперь дети — это главное в ее жизни. Изменился и знаменитый Insagram Ким — теперь там все больше фото с детьми и мужем, и все меньше откровенных снимков ее самой.
Кети Топурия
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Солистка популярной группы A'Studio голосистая и сексуальная Кети Топурия является одной из самых эффектных девушек российского шоу-бизнеса. Поклонники любят Кети не только за талант, красоту и лучезарную улыбку, но и за ее необычный, яркий стиль, а также за нежелание участвовать в скандалах и прочих неприятных публичных историях. Помимо музыкальной карьеры, певица занимается выпуском собственной линии одежды и растит 4-летнюю дочь Оливию от экс-супруга. Именно рядом с ней Кети расцветает и убирает все шипы.
Валерия Гай Германика
Фото: Starface
Провокационный режиссер Валерия Гай Германика стала многодетной мамой в начале ноября 2019 года. Тогда она сообщила поклонникам о прибавлении в семье, опубликовав фото с выписки из роддома. Валерия снимает фильмы на сложные темы, не скрывает, что она из тех женщин, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут... Но с детьми она становится очень нежной и мягкой. Когда говорит о них в интервью — тоже.
Ксения Собчак
Фото: Starface
Неутомимая провокаторша, успешная ведущая и бизнесвуман Ксения Собчак не скрывает, что за последние годы ее отношение к детям и материнству сильно изменилось. Еще несколько лет назад она открыто говорила, что не собирается рожать, а чужих детей называла неприличными словами. Теперь ее мировоззрение изменилось и телеведущая наслаждается новой жизнью. Недавно Ксения опубликовала в Instagram новые нежные фотографии с 3-летним сыном Платоном и рассказала о том, как изменились ее взгляды за последнее десятилетие. «Если бы мне лет 10 назад сказали, что я буду кайфовать на детском дне рождения так, как вчера, я бы плюнула в лицо обидчику. Сегодня — кайфую. Жизнь прекрасна. А зло только одно — лизуны», — призналась телеведущая.
Анджелина Джоли
Фото: Global Look Press / Matteo Nardone
Голливудская актриса Анджлина Джоли, которая растит троих своих и троих приемных детей из разных стран, предложила им выбрать по одному языку для изучения, а потом поделиться знаниями с братьями и сестрами. К примеру, ее сын Мэдокс таким образом выучил немецкий и русский, а его младший брат Нокс захотел учить язык жестов, на котором общаются люди с проблемами слуха и речевого аппарата. Джоли вообще старается дать детям как можно больше свободы. Так, все ее дети не ходят в школу, обучаются дома и сами выбирают, какие предметы хотят изучать... Более жестко Джоли общается со своими подчиненными, журналистами, коллегами и экс-супругом Брэдом Питтом.
Лера Кудрявцева
Фото: Instagram
Лера Кудрявцева не раз признавалась, что рада жить несколько месяцев в год отдельно от супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Так они успевают соскучиться друг по другу, а Лера отдохнуть и... и много поработать так, чтобы супруг при этом не обвинял ее в трудоголизме. В то же время Лера Кудрявцева делится с подписчиками едва ли не каждым шагом годовалой дочери. В очередной раз счастливая мать показала, как Маша изучает новые слова и предметы на занятиях с педагогом. «Мои любимые щеки», — подписала она видеоролик.
Фото: Instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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