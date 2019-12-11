Валерия Гай Германика впервые показала сына-младенца и похвалилась фигурой после родов

У Гай Германики, кроме маленького сына, есть еще две дочери. Старшую Октавию она родила в марте 2008 года, расставшись с отцом девочки еще до родов. Вторая дочь Северина родилась в браке Гай Германики с танцором Вадимом Любушкиным. Они развелись через четыре месяца после свадьбы. Отцом сына режиссера стал бизнесмен Денис Молчанов, он женился на Валерии в начале 2019 года.