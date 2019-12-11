Валерия Гай Германика впервые показала сына-младенца и похвалилась фигурой после родов
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Фото: Starface
Валерия Гай Германика стала многодетной мамой в начале ноября 2019 года. 35-летняя режиссер известила поклонников о прибавлении в семье, опубликовав фото с выписки из роддома. Однако пол младенца Валерия тогда не назвала.
Месяц спустя после появления наследника на свет Гай Германика показала его первое фото, из которого стало понятно, что режиссера родился мальчик. «Поколения», — подписала Валерия нежное фото со своим отцом и сыном-младенцем.
Фото: Instagram
Также режиссер похвасталась стройной фигурой после родов: Валерия сфотографировалась дома в красивом костюме.
Фото: Instagram
У Гай Германики, кроме маленького сына, есть еще две дочери. Старшую Октавию она родила в марте 2008 года, расставшись с отцом девочки еще до родов. Вторая дочь Северина родилась в браке Гай Германики с танцором Вадимом Любушкиным. Они развелись через четыре месяца после свадьбы. Отцом сына режиссера стал бизнесмен Денис Молчанов, он женился на Валерии в начале 2019 года.
Фото: Getty Images, Instagram
Видео: Instagram
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