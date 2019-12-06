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«Любимый, спасибо за мальчишек»: Елизавета Боярская призналась в чувствах мужу в день рождения их сына

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Максим Матвеев и Елизавета Боярская женаты 9 лет

Фото: Instagram

Маленькому Грише исполнился год.

В декабре 2018-го Елизавета Боярская и Максим Матвеев во второй раз стали родителями. На свет появился их младший сын Григорий. Актриса поздравила малыша с первым днем рождения и призналась, что все овации и слава меркнут перед счастьем быть родителями.

Лучшие роли Елизаветы Боярской

«Раньше, череда наших зимних дней рождений начиналась с меня. Теперь у нас новый праздник! 5 декабря! День Рождения нашего сыночка! Гришеньке сегодня исполнился один годик! У нас с @maximmatveev очень насыщенная, интересная жизнь, но нет ничего прекрасней на свете, чем быть мамой и папой. НИЧЕГО! Никакие признания и овации не сравнятся с этими сладкими поцелуями и объятиями. Любимый, спасибо тебе за наших мальчишек, за то, что ты самый уникальный папа на свете! Ну а Грине все пожелания мы уже нашептали в сладкие ушки!», — написала Елизавета Боярская.

«Поздравляю! Пусть сыночек растет здоровеньким и счастливым!», «Красивые и счастливые», «Поздравления с первым днем рождения сыночка. Какие же вы чудесные!», — написали поклонники Боярской в комментариях.

У Елизаветы и Максима, кроме Гриши, есть 7-летний сын Андрей. Актриса иногда публикует фотографии с детьми, но младшего сына она еще никому не показывала. Уже через несколько месяцев после рождения ребенка Елизавета Боярская вернулась к работе — она играет в театре, снимается в кино и активно гастролирует.

Фото и видео: Instagram

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