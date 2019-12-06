«Любимый, спасибо за мальчишек»: Елизавета Боярская призналась в чувствах мужу в день рождения их сына

«Поздравляю! Пусть сыночек растет здоровеньким и счастливым!», «Красивые и счастливые», «Поздравления с первым днем рождения сыночка. Какие же вы чудесные!», — написали поклонники Боярской в комментариях.

У Елизаветы и Максима, кроме Гриши, есть 7-летний сын Андрей. Актриса иногда публикует фотографии с детьми, но младшего сына она еще никому не показывала. Уже через несколько месяцев после рождения ребенка Елизавета Боярская вернулась к работе — она играет в театре, снимается в кино и активно гастролирует.