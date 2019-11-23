#мимими дня: Нюша поделилась нежным фото с годовалой дочкой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Нюши
В начале ноября Нюша и Игорь Сивов отметили первый день рождения дочери.
Пара редко делится снимками с малышкой, более того, имя девочки до сих пор неизвестно широкой публике. Несколько часов назад певица поделилась новым кадром с малышкой, сделанным на борту самолета: «Лучший сервис укачивания и убаюкивания на авиалиниях «Мама флот»))✈️💞».
«Ещё как убаюкивает это прям 100%❤️Вы классно так спите вместе», «Хорошенькие», «Какие же вы красивые, комфорт — это хорошо», «Это так мило прям», «От вас невозможно оторвать взгляд», «Такая миленькая фоточка вышла», «Отлично выглядишь, классная получилась фотография», «Такая взрослая уже», «Мамино счастье», «Как у вас дочь уже подросла», «Какая милота, сразу хочется к маме прижаться», — умиляются фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!