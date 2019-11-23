passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

#мимими дня: Нюша поделилась нежным фото с годовалой дочкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Нюша и Игорь Сивов с дочкой

Фото: Instagram Нюши

Певица опубликовала в блоге новый снимок.

В начале ноября Нюша и Игорь Сивов отметили первый день рождения дочери.

Пара редко делится снимками с малышкой, более того, имя девочки до сих пор неизвестно широкой публике. Несколько часов назад певица поделилась новым кадром с малышкой, сделанным на борту самолета: «Лучший сервис укачивания и убаюкивания на авиалиниях «Мама флот»))✈️💞».

«Ещё как убаюкивает это прям 100%❤️Вы классно так спите вместе», «Хорошенькие», «Какие же вы красивые, комфорт — это хорошо», «Это так мило прям», «От вас невозможно оторвать взгляд», «Такая миленькая фоточка вышла», «Отлично выглядишь, классная получилась фотография», «Такая взрослая уже», «Мамино счастье», «Как у вас дочь уже подросла», «Какая милота, сразу хочется к маме прижаться», — умиляются фолловеры.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!