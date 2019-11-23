мимими дня: Нюша поделилась нежным фото с годовалой дочкой

Пара редко делится снимками с малышкой, более того, имя девочки до сих пор неизвестно широкой публике. Несколько часов назад певица поделилась новым кадром с малышкой, сделанным на борту самолета: «Лучший сервис укачивания и убаюкивания на авиалиниях «Мама флот»))✈️💞».