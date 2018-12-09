Фокс, Лопес, Джоли и еще 15 главных стерв Голливуда, с которыми лучше не связываться

Ким Кэтролл прославилась благодаря роли Саманты Джонс в популярном сериале «Секс в большом городе». Слава пришла к актрисе довольно поздно, а плата за нее оказалась велика. «Мне было чуть больше сорока, я как раз начала сниматься в "Сексе в большом городе". Были шансы забеременеть с помощью ЭКО, об этой процедуре в то время как раз все начали говорить. Но мой график не позволял. Смены длились по девятнадцать часов, а иногда и больше. Случалось, что пятничный рабочий день мы заканчивали только в субботу утром. В понедельник съемки начинались в пять утра, а заканчивались в час-два ночи. Как я смогла бы совмещать беременность и работу, особенно в таком возрасте? Речь шла об очень большой ответственности. Я не думала, что жизнь сложится именно так. Это был первый раз, когда я поняла, что у меня не будет детей», — рассказала она в одном из недавних интервью. Именно из-за Ким сорвались съемки нового фильма по мотивам сериала — Кэтролл не устраивало то, что главной звездой считается исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер, получающая большие гонорары и внимание общественности. В итоге Кэтролл устроила настоящий скандал, обвинив Паркер в звездной болезни и требуя к себе должного отношения.

Шэрон Стоун