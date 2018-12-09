Фокс, Лопес, Джоли и еще 15 главных стерв Голливуда, с которыми лучше не связываться

Меган Фокс
Одна из самых соблазнительных голливудских актрис Меган Фокс прославилась своими скандальными высказываниями. К примеру, Меган снялась в довольно популярном фильме «Трансформеры», а после окончания работы назвала в одном из интервью режиссера Майкла Бэя тираном и сравнила его с Гитлером. Больше Бэй не звал Фокс сниматься в своих фильмах. Также Меган призналась, что заниматься сексом с девушками ей нравится ничуть не меньше, чем с мужчинами, и обозвала секс-символов школьниц «незрелыми»: «Роберт Паттинсон и Зак Эфрон — просто симпатичные мальчики с длинными волосиками и забавными костюмчиками. И сколько им лет? Робу 22? Заку — 21? Это смешно. Все эти 20-летние мальчики — пустая трата времени. С ними просто не о чем разговаривать, они незрелые».
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес известна не только ролями в кино и яркими выступлениями на сцене, но и завышенными требованиями к окружающим. Певица и актриса возит с собой на гастроли несколько десятков человек охраны и персонала. По слухам, у Дженнифер даже есть специальный человек, который прикладывает лед к ее соскам для того того, чтобы во время фотосессий она выглядела более сексуальной! Багаж звезды составляет около шестидесяти чемоданов, в отелях она занимает несколько этажей и требует, чтобы никто из персонала с ней лично не разговаривал. Также ходят легенды о том, что во время съемок фильма «Чего ждать, когда ждешь ребенка» Лопес категорически отказывалась общаться со всеми на площадке, чтобы лучше вжиться в роль.
Анджелина Джоли
Анджелину Джоли в Голливуде считают стервой за непростой характер и нежелание поддерживать образ хорошей девочки. Актриса увела мужа у Дженнифер Энистон, потом бросила его (бедняга Брэд Питт до сих пор не может оправиться), а также несколько лет отказывалась общаться с отцом, актером Джоном Войтом, и знакомить его с внуками за то, что он много лет назад изменил ее матери.
Мадонна
У Мадонны были тяжелые детство и юность. Когда она добилась успеха, она стала очень требовательной к окружающим. К примеру, певица помешана на гигиене, у нее всегда есть помощник, который носит над ней зонт для защиты от солнца, рядом с ней нельзя курить, в помещении, в котором она находится, должны быть воздухоувлажнитель, определенные температура и влажность, чтобы ее кожа чувствовала себя комфортно. И это только начало списка требований...
Джулия Робертс
Когда Джулии Роберст было всего 23 года, она уже ставила на место известного голливудского режиссера Стивена Спилберга, у которого играла в «Капитане Крюке». Сам Спилберг потом заявил, что срывы актрисы случались из-за пагубных пристрастий и неудач в личной жизни. Скверный характер не помешал Джулии заработать многомиллионное состояние и стать одной из самых успешных киноактрис. По слухам, звезда «Красотки» не раз была на грани развода с супругом Дэни Модером, которому было непросто справляться с тяжелым характером Робертс.
Сандра Буллок
Сандра Буллок не скрывает, что с ней тяжело иметь дело: «Я знаю, что иногда могу очень раздражать людей. Я большой шар энергии. Я люблю организованность, структуру. Я знаю, что со мной непросто иметь дело. Я постоянно всех контролирую. Все требую в приказном порядке и незамедлительно. Я все время составляю всякие списки. В общем, со мной сложно».
Ким Кэтролл
Ким Кэтролл прославилась благодаря роли Саманты Джонс в популярном сериале «Секс в большом городе». Слава пришла к актрисе довольно поздно, а плата за нее оказалась велика. «Мне было чуть больше сорока, я как раз начала сниматься в "Сексе в большом городе". Были шансы забеременеть с помощью ЭКО, об этой процедуре в то время как раз все начали говорить. Но мой график не позволял. Смены длились по девятнадцать часов, а иногда и больше. Случалось, что пятничный рабочий день мы заканчивали только в субботу утром. В понедельник съемки начинались в пять утра, а заканчивались в час-два ночи. Как я смогла бы совмещать беременность и работу, особенно в таком возрасте? Речь шла об очень большой ответственности. Я не думала, что жизнь сложится именно так. Это был первый раз, когда я поняла, что у меня не будет детей», — рассказала она в одном из недавних интервью. Именно из-за Ким сорвались съемки нового фильма по мотивам сериала — Кэтролл не устраивало то, что главной звездой считается исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер, получающая большие гонорары и внимание общественности. В итоге Кэтролл устроила настоящий скандал, обвинив Паркер в звездной болезни и требуя к себе должного отношения.
Шэрон Стоун
Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун удивила всех своим райдером, который получили организаторы ее визита в Москву в 2011 году. Актриса, например, требовала личного шеф-повара, президентский люкс с двумя спальнями и сотрудниками безопасности, досмотр горничных, смену цветов в номере дважды в сутки, а также два одинаковых «Мерседеса» представительского класса, настаивая на одинаковом цвете, уровне тонировки стекол автомобилей и на одинаковых государственных номерах.
Шэннен Доэрти
Шэннен Доэрти уволили из сериала «Зачарованные» из-за ее капризного характера. Дело в том, что актриса требовала повышенных гонораров, а работать с ней на одной площадке для коллег было пыткой. Во время работы над сериалом «Беверли-Хиллз» съемочная группа тоже терпела Доэрти с трудом, а в итоге ее просто уволили.
Наоми Кэмпбелл
Супермодель 90-х, одна из самых успешных, эффектных и привлекательных женщин планеты, «Черная пантера» Наоми Кэмпбелл здорово испортила себе репутацию своей несдержанностью. Наоми запросто может начать распускать руки и устраивать истерики, если ей что-то не понравится. К примеру, одну из своих бывших домработниц она избила смартфоном, за что была вынуждена отвечать в суде.
Джоан Коллинз
Разменяв девятый десяток, Джоан Коллинз продолжает блистать на красных дорожках и удивлять поклонников своей яркой внешностью и уверенностью в себе. Стоит отметить, что ее сестра Джекки первой отправилась покорять Голливуд, но Джоан сумела стать более успешной. В итоге Джекки стала писательницей и написала книгу «Стерва», посвященную своей знаменитой сестре. Коллинз в различных интервью критиковала знаменитостей за ужасный вкус, расхваливала себя и называла мужчин животными. Ее пятым мужем стал театральный менеджер Перси Гибсон, который моложе Джоан на 32 года. На вопрос о том, не смущает ли ее разница в возрасте, актриса пошутила: «Если он умрет — значит, умрет».
Линдси Лохан
Линдси Лохан рано узнала вкус успеха, став кинозвездой еще в детстве. Актриса не смогла справиться со славой и пустилась во все тяжкие. Вредные привычки, бесконечные вечеринки и интрижки. Главной головной болью на съемочной площадке для коллег Линдси стало ее наплевательское отношение ко всем — она могла срывать съемки, не появляться на работе или внезапно уезжать с площадки на очередное свидание или тусовку в разгар рабочего процесса.
Риз Уизерспун
Под милой улыбкой Риз Уизерспун скрывается железная леди. Так, в браке с Райаном Филиппом актриса установила твердое правило, согласно которому кто-то из родителей всегда должен был быть дома с детьми — дочерью Авой и сыном Диконом. Тогда карьера Риз развивалась стремительно, так что с детьми сидел Райан. Брак, кстати, в итоге распался. Уизерспун после развода вышла замуж за голливудского агента Джима Тота, открыла продюсерский центр и считает себя образцом для подражания: «Я не читаю таблоиды, не смотрю развлекательные шоу, потому что не хочу знать того, что обо мне напишут. Более того, я не завишу от того, что люди обо мне думают, потому что я знаю, что передо мной раскрываются отличные перспективы, я знаю, чего хочу и кто я есть».
Роуз МакГоун
Некоторые записали Роуз МакГоун в стервы Голливуда после прошлогоднего громкого скандала с продюсером Харви Вайнштейном. Газета The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна, жертвами которого оказались сотрудницы киностудии и знаменитые актрисы. В частности, сообщалось, что он приглашал актрис и сотрудниц своей компании для якобы деловой встречи в номера отелей, предлагал сделать эротический массаж, пытался раздеть и делал все, чтобы принудить их к сексу. Одной из главных обвинительниц Вайнштейна стала именно МакГоун, развернувшая целую кампанию против мужчин, которые грязно используют женщин в целях удовлетворения своих низменных потребностей.
Виктория Бекхэм
Свою репутацию стервы сама Виктория Бекхэм объяснила так: «Некоторые люди думают, что я угрюмая стерва. Просто у меня есть свои страхи и переживания. И, возможно, поэтому я выгляжу слишком серьезной. Я не отношусь к той категории людей, которые обожают общественное внимание и без конца улыбаются, стоя на красной ковровой дорожке. Я прихожу туда, чтобы отработать и поскорее вернуться домой к детям».
Камерон Диас
У Камерон Диас репутация одной из самых позитивных звезд Голливуда. За что ее считают стервой? Она всегда ставит свои интересы выше интересов других. Диас работает только с теми людьми, которые ей нравятся, легко меняет мужчин, не терпит давления со стороны на себя любимую и живет по принципу «я у себя на первом месте». В общем, если вы сделаете что-то неприятное для Камерон, ее вы больше не увидите.
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу ведет здоровый образ жизни, руководит сайтом, в котором описывается, как надо правильно питаться, заниматься спортом и сексом, обустраивать дом и прочее. Поговаривают, что правильность актрисы не знает границ. К примеру, Гвинет боится микробов и требует от сотрудников фитнес-клуба насухо вытирать душевую кабину перед тем, как она ею воспользуется. Ведь капли воды от других людей ей неприятны! На съемочной площадке она контролирует всех и пытается выстроить съемочный процесс так, как удобно именно ей. По слухам, Гвинет Пэлтроу настолько не понравилась Скарлетт Йоханссон, что во время работы над картиной «Железный человек — 2» продюсерам пришлось организовывать рабочий процесс так, чтобы они пересекались друг с другом как можно реже.
Кэтрин Хейгл
Звезда сериала «Анатомия страсти» Кэтрин Хейгл, регулярно попадавшая в списки самых сексуальных актрис и самых желанных женщин, судя по всему, заболела звездной болезнью. Во время съемок картины «Жизнь, как мы ее знаем» она требовала изменять сценарий, ее не устраивал гардероб ее героини, но больше всего она придиралась к коллегам по съемочной площадке, заявляя, что все они играют не так, как нужно.
Фото: eastnews, instagram, globallookpress