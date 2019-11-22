«Мои щеки любимые»: годовалая дочь Леры Кудрявцевой учит новые слова

Телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в возрасте 47 лет. В августе 2018 года у нее и хоккеиста Игоря Макарова родилась дочь Маша. Родители долго девочку не показывали: публиковали фото с ней только со спины, пока ей не исполнилось 10 месяцев. Зато теперь их страницы в Instagram полны снимками и видео с чудесной малышкой.

Лера Кудрявцева делится с подписчиками едва ли не каждым шагом годовалой дочери. В очередной раз счастливая мать показала, как Маша изучает новые слова и предметы на занятиях с педагогом. «Мои любимые щеки», — подписала она видеоролик.