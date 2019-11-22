«Мои щеки любимые»: годовалая дочь Леры Кудрявцевой учит новые слова
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Фото: Instagram
Телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в возрасте 47 лет. В августе 2018 года у нее и хоккеиста Игоря Макарова родилась дочь Маша. Родители долго девочку не показывали: публиковали фото с ней только со спины, пока ей не исполнилось 10 месяцев. Зато теперь их страницы в Instagram полны снимками и видео с чудесной малышкой.
Лера Кудрявцева делится с подписчиками едва ли не каждым шагом годовалой дочери. В очередной раз счастливая мать показала, как Маша изучает новые слова и предметы на занятиях с педагогом. «Мои любимые щеки», — подписала она видеоролик.
«Сладкая, не могу», — отреагировала Анна Семенович. «С таким удовольствием смотрю на эту девчушку. Вылитый папа, а письмо маме», «Сладкая улыбаха», «Классная, старательная!», «Какая будочка сладкая», — похвалили подписчики телеведущей ее дочь.
Одновременно с рождением дочери Лера Кудрявцева стала бабушкой. У ее сына Жана в мае 2018-го родился сын Лев. Однако малыша знаменитая бабушка не показывает.
Фото и видео: Instagram
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