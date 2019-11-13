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36-летняя Анна Седокова и ее молодой возлюбленный Янис Тимма признались друг другу в любви: «Нам очень повезло»

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Анна и Янис больше не скрывают своих чувств

Фото: Instagram

Пара переживает яркий романтический период.

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма встречаются несколько месяцев. Сначала они держали свои отношения в тайне из-за того, что спортсмен бросил жену и маленького сына ради экс-солистки «ВИА Гры».

Перестав скрывать свой роман, влюбленные все чаще публично признаются друг другу в чувствах. Недавно Анна Седокова опубликовала в социальной сети фото с Янисом, лаконично подписав его: «Люблю».

Теперь певица сделала пост, в котором рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением в ней Яниса.

«Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла, а потом раз и все изменилось. Я пытаюсь вспомнить события, как все развивалось и что же привело меня к тебе, должна быть какая-то формула успеха, ведь чему-то учат людей на всех бесконечных тренингах, но я не понимаю. Может есть какая-то особенная формула для тех, кто все делает не так? Спасибо тебе», — написала она.

Фото: Instagram

«Я не знаю, что за формула, но она сработала! Нам очень повезло!!!!!», — тут же ответил Янис Тимма.

Недавно Анна Седокова призналась, что вместе с Тиммой полюбила и баскетбол, и посоветовала всем девушкам искать парней на баскетбольных матчах: «Это крутой вид спорта. И парни в него играют самые красивые: минимум два метра роста, подтянутые и спортивные», — рассказывала певица.

Фото и видео: Instagram

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