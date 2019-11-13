36-летняя Анна Седокова и ее молодой возлюбленный Янис Тимма признались друг другу в любви: «Нам очень повезло»

Перестав скрывать свой роман, влюбленные все чаще публично признаются друг другу в чувствах. Недавно Анна Седокова опубликовала в социальной сети фото с Янисом, лаконично подписав его: «Люблю».

Теперь певица сделала пост, в котором рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением в ней Яниса.

«Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла, а потом раз и все изменилось. Я пытаюсь вспомнить события, как все развивалось и что же привело меня к тебе, должна быть какая-то формула успеха, ведь чему-то учат людей на всех бесконечных тренингах, но я не понимаю. Может есть какая-то особенная формула для тех, кто все делает не так? Спасибо тебе», — написала она.