От экстремальных мини до «мужских» пиджаков: как менялся стиль Виктории Бекхэм с 90-х годов и до наших дней

Среди главных приемов Виктории Бекхэм, которые стоит взять на вооружение — ее вариации на тему монохромного образа и о том, как мастерски дизайнер совмещает черный total look в деловом формате с яркой, иногда неоновой обувью и аксессуарами. Любимый повседневный аутфит звезды — укороченные джинсы, классическая белая рубашка oversize и лодочки на шпильке. Нередко в образах появляются юбки-миди и брюки-клеш, в которых ноги Виктории кажутся бесконечными — и это при росте 163 см.

2019 г.