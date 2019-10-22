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От экстремальных мини до «мужских» пиджаков: как менялся стиль Виктории Бекхэм с 90-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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2016 г.

Фото: Instagram

Виктория Бекхэм пробовала себя в разных сферах: от участницы легендарной группы Spice Girls до бизнесвумен. Сегодня звезда остается признанной иконой стиля и создает его сама — бренд Victoria Beckham — регулярный участник мировых Недель моды. О том, как стиль Виктории стал примером для подражания, читайте на Passion.ru!

1998 – 2000 гг.

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1998 г.

Фото: Eastnews

Излюбленная деталь стиля звезды — актуальные в нулевых брюки и джинсы, расклешенные от бедра. Еще один знаковый прием эпохи — ультранизкая посадка в сочетании с микротопами, укороченными блейзерами и полупрозрачными блузками с бельем контрастного цвета. В этот период в имидже Виктории появляется ее знаменитое гладкое каре «на ножке», которое стали копировать поклонницы со всего мира.

2001 – 2003 гг.

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2001 г.

Фото: Dpa

2004 – 2007 гг.

Излюбленная деталь стиля звезды — актуальные в нулевых брюки и джинсы, расклешенные от бедра. Еще один знаковый прием эпохи — ультранизкая посадка в сочетании с микротопами, укороченными блейзерами и полупрозрачными блузками с бельем контрастного цвета.

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2004 г.

Фото: Dpa

От скромных платьев консервативного цвета Бекхэм смело переходит к экстремальному мини с акцентными принтами, нескромным декольте, многочисленным разрезам, открывающим тело. Главный лайфхак артистка почерпнула еще в самом начале нулевых — белье, которое видно из-под одежды.

2008 – 2012 гг.

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2008 г.

Фото: Dpa

Внимание Виктории плавно смещается к классическим черным вариациям, хотя миниатюрные платья с асимметричными лифами все еще находят место в ее образах для красной дорожке. Классика Бекхэм — максимально высокие шпильки, открытое декольте, шелк и декор из мерцающих кристаллов.

2012 – 2015 гг.

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2013 г.

Фото: Dpa

В этот период стиль артистки становится сдержанным, а палитра цветов — консервативной. Происходит отказ от мини-платьев кислотно-розового цвета в пользу макси в черном и белом цветах. Лаконичный дизайн, никаких кричащих элементов — курс на элегантность взят!

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

Среди главных приемов Виктории Бекхэм, которые стоит взять на вооружение — ее вариации на тему монохромного образа и о том, как мастерски дизайнер совмещает черный total look в деловом формате с яркой, иногда неоновой обувью и аксессуарами. Любимый повседневный аутфит звезды — укороченные джинсы, классическая белая рубашка oversize и лодочки на шпильке. Нередко в образах появляются юбки-миди и брюки-клеш, в которых ноги Виктории кажутся бесконечными — и это при росте 163 см.

2019 г.

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Фото: Eastnews

В свои 45 Виктория Бекхэм, мама четверых детей, может похвастаться безупречной фигурой и женственным стилем, который выгодно подчеркивает ее. Неотъемлемой частью ее образов по-прежнему остаются максимально высокие шпильки, в которых бизнесвумен ходила даже во время беременности и гуляла с коляской. Находясь в плотном рабочем графике, Бекхэм выбирает свободные пуловеры и рубашки, пиджаки по типу мужских, деним и брюки, расклешенные от бедра.

Ранее мы рассказывали о том, как проходила эволюция стиля Клаудии Шиффер, одной из самых востребованных моделей мира. Путь от кожаных мини до платьев в стиле бохо — на страницах Passion.ru.

Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa, Instagram

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