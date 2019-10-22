От экстремальных мини до «мужских» пиджаков: как менялся стиль Виктории Бекхэм с 90-х годов и до наших дней
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Фото: Instagram
1998 – 2000 гг.
Фото: Eastnews
Излюбленная деталь стиля звезды — актуальные в нулевых брюки и джинсы, расклешенные от бедра. Еще один знаковый прием эпохи — ультранизкая посадка в сочетании с микротопами, укороченными блейзерами и полупрозрачными блузками с бельем контрастного цвета. В этот период в имидже Виктории появляется ее знаменитое гладкое каре «на ножке», которое стали копировать поклонницы со всего мира.
2001 – 2003 гг.
Фото: Dpa
2004 – 2007 гг.
Излюбленная деталь стиля звезды — актуальные в нулевых брюки и джинсы, расклешенные от бедра. Еще один знаковый прием эпохи — ультранизкая посадка в сочетании с микротопами, укороченными блейзерами и полупрозрачными блузками с бельем контрастного цвета.
Фото: Dpa
От скромных платьев консервативного цвета Бекхэм смело переходит к экстремальному мини с акцентными принтами, нескромным декольте, многочисленным разрезам, открывающим тело. Главный лайфхак артистка почерпнула еще в самом начале нулевых — белье, которое видно из-под одежды.
2008 – 2012 гг.
Фото: Dpa
Внимание Виктории плавно смещается к классическим черным вариациям, хотя миниатюрные платья с асимметричными лифами все еще находят место в ее образах для красной дорожке. Классика Бекхэм — максимально высокие шпильки, открытое декольте, шелк и декор из мерцающих кристаллов.
2012 – 2015 гг.
Фото: Dpa
В этот период стиль артистки становится сдержанным, а палитра цветов — консервативной. Происходит отказ от мини-платьев кислотно-розового цвета в пользу макси в черном и белом цветах. Лаконичный дизайн, никаких кричащих элементов — курс на элегантность взят!
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Среди главных приемов Виктории Бекхэм, которые стоит взять на вооружение — ее вариации на тему монохромного образа и о том, как мастерски дизайнер совмещает черный total look в деловом формате с яркой, иногда неоновой обувью и аксессуарами. Любимый повседневный аутфит звезды — укороченные джинсы, классическая белая рубашка oversize и лодочки на шпильке. Нередко в образах появляются юбки-миди и брюки-клеш, в которых ноги Виктории кажутся бесконечными — и это при росте 163 см.
2019 г.
Фото: Eastnews
В свои 45 Виктория Бекхэм, мама четверых детей, может похвастаться безупречной фигурой и женственным стилем, который выгодно подчеркивает ее. Неотъемлемой частью ее образов по-прежнему остаются максимально высокие шпильки, в которых бизнесвумен ходила даже во время беременности и гуляла с коляской. Находясь в плотном рабочем графике, Бекхэм выбирает свободные пуловеры и рубашки, пиджаки по типу мужских, деним и брюки, расклешенные от бедра.
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Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa, Instagram
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