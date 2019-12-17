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Собчак показала нежное фото с сыном и рассказала о своем отношении к материнству: «Плюнула бы в лицо обидчику»

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Слайд, который
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Ксения Собчак с сыном Платоном

Фото: Instagram

Телеведущая повеселилась на детском празднике.

Ксения Собчак не скрывает, что за последние годы ее отношение к детям и материнству сильно изменилось. Еще несколько лет назад она открыто говорила, что не собирается рожать, а чужих детей называла неприличными словами. Теперь ее мировоззрение изменилось и телеведущая наслаждается новой жизнью.

Ксения опубликовала в Instagram новые нежные фотографии с 3-летним сыном Платоном и рассказала о том, как изменились ее взгляды за последнее десятилетие. «Если бы мне лет 10 назад сказали, что я буду кайфовать на детском дне рождения так, как вчера, я бы плюнула в лицо обидчику. Сегодня — кайфую. Жизнь прекрасна. А зло только одно — лизуны», — призналась телеведущая.

Подписчики посоветовали Ксении наслаждаться моментами, пока ее сын маленький и все время находится с ней. «Со временем будешь ценить это еще больше», — написали в комментарии.

В недавнем интервью Андрею Малахову Ксения также рассказала, что раньше с ужасом представляла свой полет, если в салоне самолета находились дети. «Теперь же, если слышу, что ребенок плачет, думаю: чем мне помочь малышу и его маме», — призналась Собчак.

Фото и видео: Instagram

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