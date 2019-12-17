Собчак показала нежное фото с сыном и рассказала о своем отношении к материнству: «Плюнула бы в лицо обидчику»

Подписчики посоветовали Ксении наслаждаться моментами, пока ее сын маленький и все время находится с ней. «Со временем будешь ценить это еще больше», — написали в комментарии.

В недавнем интервью Андрею Малахову Ксения также рассказала, что раньше с ужасом представляла свой полет, если в салоне самолета находились дети. «Теперь же, если слышу, что ребенок плачет, думаю: чем мне помочь малышу и его маме», — призналась Собчак.