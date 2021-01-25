Вот это изгибы! Кис, Шакира, Лопес, Дайнеко и другие звезды с пышными бедрами
Фото: Eastnews
Алиша Кис, отмечающая 25 января 40-летний юбилей, пропагандирует любовь к естественной женской красоте: она полностью отказалась от макияжа, перестала заплетать свои пышные кудри в тугие косы и сидеть на диетах. Кис выступает против отношения к женщине как к сексуальному объекту. В одном из интервью певица заявила, что она зря много лет слушала продюсеров, навязывавших ей стандарты красоты и привлекательности.
Фото: Eastnews
В то, что Шакира комплексует из-за внешности, наверное, мало кто поверит. Певица появляется в клипах и на сцене в весьма откровенных нарядах, демонстрирует себя во всей красе и показывает такие горячие танцы, что мало кто остается равнодушным. Сама же она уверяет, что не считает себя красоткой и даже специально пошла заниматься танцем живота, чтобы наконец раскрепоститься и перестать комплексовать. В итоге чувственные танцы, которые выглядят особенно эффектно благодаря ее пышным бедрам, стали визитной карточкой звезды. Неудивительно, что хит певицы с говорящим названием Hips Don’t Lie стал самым продаваемым синглом десятилетия.
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian
Дженнифер Лопес регулярно занимается совершенствованием тела: она не пропускает тренировки, танцует во время своих шоу каждый раз, как в последний, и придерживается различных диет. Результаты своей работы над собой звезда с удовольствием демонстрирует на сцене, в фотосессиях, клипах и, конечно, на красных дорожках. И пусть некоторые модные критики обвиняют в отсутствии вкуса ее из-за слишком откровенных нарядов, певица не изменяет себе на протяжении долгих лет и неизменно появляется на публике в образе шикарной, чувственной и сексуальной поп-дивы. Особенно Лопес любит подчеркивать упругую пятую точку с помощью разрезов, вырезов и облегающего силуэта.
Фото: Eastnews
«Я честно пыталась освоить быстро навыки ретуши, чтобы уменьшить свои объемы, но камон! Меня зовут Вика. У меня всегда, при любом раскладе, есть бедра и попа. Согласна, что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться. Я всегда считала, что, имея формы, важно их поддерживать в хорошем тонусе. Тренировки, массажи, обертывания, потому что, в моем понимании, плохо может выглядеть только человек, который не любит и не ухаживает за собой. А красив каждый, любого размера и в любом весе», — подписала свое эффектное фото в Instagram Виктория Дайнеко.
Фото: Instagram Виктории Дайнеко
Белла Хадид любит демонстрировать точеную фигуру с женственными формами в весьма откровенных платьях с глубокими декольте, вырезами на спине, с высокими разрезами и прозрачными вставками.
Фото: Eastnews
Анфиса Чехова регулярно тренируется, придерживается здорового питания и при этом быть худышкой совершенно не стремится. Телеведущая прекрасно чувствует себя в своем весе и гордится женственными формами.
Фото: Instagram Анфисы Чеховой
Скарлетт Йоханссон вот уже много лет является голливудским секс-символом и одной из самых привлекательных актрис кино. Ее часто приглашали играть в фильмах роковых соблазнительных красоток, а вот сама она... комплексовала из-за слишком женственных форм. Скарлетт считала себя недостаточно хрупкой, а также не любила свой крупный нос.
Фото: Globallookpress / Brett Cove
Бороться с образом девушки с формами и светлыми локонами Йоханссон решила по-своему: начала худеть, делать татуировки и отстригла волосы. Правда, в последнее время она, к счастью многих поклонников, начала возвращаться к прежнему образу.
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
А вот Нюша и Наташа Королева гордятся своими аппетитными формами, которые любят подчеркивать с помощью эффектных провокационных сценических костюмов и нарядов для фотосессий и светских выходов.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Обладательница фигуры типа «песочные часы» Ани Лорак выбирает подчеркивающие каждый изгиб наряды, которые не оставляют ее многочисленных поклонников равнодушными.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Гражданская супруга и боевая подруга футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес недавно оказалась в центре внимания после эффектного появления на Веннециянском кинофестивале. На красной дорожке модель продемонстрировала пышный бюст и крутые бедра в платье-бюстье с высоким разрезом.
За последние несколько лет Ким Кардашьян сильно изменилась. Черты лица звезды реалити стали намного изящнее (прощай, гордый армянский нос), а формы — более выразительными и пышными.
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Самой выдающейся частью тела Ким является попа, которая выглядит порой карикатурно — настолько она большая, круглая и неправдоподобно приподнятая, несмотря на закон гравитации. Но супруга рэпера Канье Уэста, который фигурой жены полностью доволен, продолжает отрицать, что вставила в ягодицы имплантаты. К слову, недавно звездный тренер рассказал, как накачать пятую точку, как у Ким Кардашьян.
Больше знаменитостей с пышными бедрами — в нашей фотогалерее.
Фото: пресс-служба, eastnews, globallookpress, instagram, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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