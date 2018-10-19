Кардашьян, Шейк, Лорак и другие звезды с типом фигуры «песочные часы»

Одной из ярких обладательниц фигуры типа «песочные часы» является звезда реалити Ким Кардашьян, которой 21 октября исполняется 38 лет. И если с размером пятой точки Ким явно переборщила (в том, что она прибегала к помощи пластических хирургов для ее увеличения, уже мало, кто сомневается), то в остальном природа наградила ее очень женственными и привлекательными формами.
Больше фотографий звезд шоу-бизнеса с типом фигуры «песочные часы» в нарядах, подчеркивающих их эффектные формы, смотрите в нашей фотогалерее.
Фото: globallookpress / Dave Longendyke, Sonia Moskowitz, face to face, Birdie Thompson, AdMedia, D. Long, eastnews, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru