logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кардашьян, Шейк, Лорак и другие звезды с типом фигуры «песочные часы»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 51

Ким Кардашьян

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Существует, как известно, пять основных типов женских фигур: «груша», «яблоко», перевернутый треугольник, прямоугольник и самый привлекательный для мужчин — «песочные часы». Что характерно для последнего? Идеальное соотношение роста и веса тела, обхват бюста, соответствующий объему бедер, ярко-выраженная талия, ягодицы округлой формы, мягкие, изящные изгибы тела, стройные ноги, пропорциональные длине верхней части тела. В общем, не фигура, а мечта. И даже если обладательница таких форм и пропорций не вписывается в модельные параметры 90-60-90, она все равно выглядит очень привлекательно.

Одной из ярких обладательниц фигуры типа «песочные часы» является звезда реалити Ким Кардашьян, которой 21 октября исполняется 38 лет. И если с размером пятой точки Ким явно переборщила (в том, что она прибегала к помощи пластических хирургов для ее увеличения, уже мало, кто сомневается), то в остальном природа наградила ее очень женственными и привлекательными формами.

Больше фотографий звезд шоу-бизнеса с типом фигуры «песочные часы» в нарядах, подчеркивающих их эффектные формы, смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: globallookpress / Dave Longendyke, Sonia Moskowitz, face to face, Birdie Thompson, AdMedia, D. Long, eastnews, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Теги

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
«Она не может открывать рот и нормально есть»: Любовь Успенская рассказала о тяжелом состоянии дочери
«Я прибавила в весе, но и в мастерстве»: Милявская откровенно рассказала о своей фигуре, личной жизни и отношениях с экс-мужем Цекало
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз