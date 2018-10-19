Кардашьян, Шейк, Лорак и другие звезды с типом фигуры «песочные часы»

Существует, как известно, пять основных типов женских фигур: «груша», «яблоко», перевернутый треугольник, прямоугольник и самый привлекательный для мужчин — «песочные часы». Что характерно для последнего? Идеальное соотношение роста и веса тела, обхват бюста, соответствующий объему бедер, ярко-выраженная талия, ягодицы округлой формы, мягкие, изящные изгибы тела, стройные ноги, пропорциональные длине верхней части тела. В общем, не фигура, а мечта. И даже если обладательница таких форм и пропорций не вписывается в модельные параметры 90-60-90, она все равно выглядит очень привлекательно.