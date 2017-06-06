Заметно похудевшая телеведущая Анфиса Чехова не спешит делиться своими секретами. Все дело в любви к себе, уверяет она. Однако время от времени звезда все же делится то проверенными рецептами детокса, то мыслями о спорте и питании. Сегодня она рассказала, с помощью каких видов физических нагрузок ей удается поддерживать тело в тонусе.

«Мое тело переживало разные состояния, я знаю что такое не чувствовать его, отвергать, и знаю что такое принимать и ощущать каждую мышцу и связку. Так вот, без движения телу хуже, и не только телу, мысли тоже становятся более мрачными, если серотонин не поступает в мозг! А физическая активность активизирует этот гормон», — объяснила Анфиса.

Самое главное — делать то, что приносит удовольствие, считает звезда. «Ни в коем случае не надо заставлять себя заниматься спортом! Все должно быть в удовольствие! Вот я, например, терпеть не могу бег, прыжки, всякие аэробики, танцевать не люблю, даже на дискотеках... Но я ловлю кайф от хореографии у станка, от йоги, пилатеса и сайкла. И на тренировки иду как на праздник, заставлять себя не приходится», — призналась она.

Сегодня артистка вернулась в балет. «Спустя 7 лет снова встала к станку. Педагог говорит, выворотность не пропьешь», — похвасталась Чехова не только пышными бедрами и тонкой талией, но и весьма неплохой растяжкой:

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Июн 6 2017 в 5:04 PDT

А какой спорт любите вы?

Фото: instagram.com