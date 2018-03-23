Крепкие орешки: звезды, сделавшие пластику ягодиц

А вот американская модель Наташа Стюарт, известная как Pebbelz Da Model, или Monster Ass, не скрывает, что ее огромная пятая точка — результат пластики. Наташа пять лет делала операции, добавляла все больше силикона — и в итоге попала в Книгу рекордов Гиннеса в номинации «Самая большая силиконовая попа». В момент фиксации впечаляющего рекорда объем ее попы составлял 122 сантиметра. Стюарт продолжает подвергать тело трансформациям ради славы. Сейчас ее приглашают сниматься в различных шоу и фотосессиях, в которых она демонстрирует свои формы.

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Фото: instagram, getty