Крепкие орешки: звезды, сделавшие пластику ягодиц

Ким Кардашьян
За последние несколько лет Ким Кардашьян сильно изменилась. Черты лица звезды реалити стали намного изящнее (прощай, гордый армянский нос), а формы — более выразительными и пышными. Самой выдающейся частью тела Ким является попа, которая выглядит порой карикатурно — настолько она большая, круглая и неправдоподобно приподнятая, несмотря на закон гравитации. Но супруга рэпера Канье Уэста, который фигурой жены полностью доволен, продолжает отрицать, что вставила в ягодицы имплантаты.
Хлое Кардашьян
В большом семействе Кардашьян все любят менять внешность у специалистов и стремятся к образу секс-бомб. Младшая сестра Ким Хлое пару лет назад впечатляюще похудела, накачала пресс и, судя по всему, вставила в ягодицы имплантаты. Теперь она с удовольствим демонстрирует себя сзади, а вот о пластике предпочитает не говорить. Явно последовала примеру старших сестер и Кайли Дженнер, из довольно субтильной девушки превратившаяся в обладательницу большой упругой попы. Брат девушек Роб Кардашьян тоже разделяет семейные ценности. Нет, Роб пока не делал пластику и готов наращивать филейную часть только обильным и не совсем правильным питанием, а вот его экс-возлюбленная Блэк Чайна обратилась к хирургам, превратившим ее ягодицы в настоящую подушку безопасности.
Дженнифер Лопес
Женщины семейства Кардашьян подвинулы с пьедестала Дженнифер Лопес, которая до их мощного натиска считалась обладательницей самой эффектной пятой точки среди звезд шоу-бизнеса. Певица всегда подчеркивает пышные ягодицы нарядами и концертными костюмами и продолжает отрицать, что делала пластику. Но глядя на старые фото Лопес, сложно поверить, что попу можно так накачать приседаниями.
Pebbelz Da Model, Monster ass
А вот американская модель Наташа Стюарт, известная как Pebbelz Da Model, или Monster Ass, не скрывает, что ее огромная пятая точка — результат пластики. Наташа пять лет делала операции, добавляла все больше силикона — и в итоге попала в Книгу рекордов Гиннеса в номинации «Самая большая силиконовая попа». В момент фиксации впечаляющего рекорда объем ее попы составлял 122 сантиметра. Стюарт продолжает подвергать тело трансформациям ради славы. Сейчас ее приглашают сниматься в различных шоу и фотосессиях, в которых она демонстрирует свои формы.
Больше фото известных девушек с неправдоподобно большими и круглыми ягодицами смотрите в галерее.
Фото: instagram, getty