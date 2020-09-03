Пышный бюст и крутые бедра: Джорджина Родригес показала себя во всей красе на кинофестивале в Венеции

Отметим, что жюри основного конкурса в этом году возглавляет голливудская актриса Кейт Бланшетт. Вместе с коллегами она оценит почти два десятка фильмов, в числе которых есть и картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». На церемонии открытия было решено показать экранизацию вышедшего в 2017 году романа Доменико Старноне «Фамильный узел» итальянского режиссера Даниэле Лукетти. Одним из самых ожидаемых фильмов фестиваля стала картина «Фрагменты женщины» Корнеля Мундруцо о матери, жизнь которой ломается после неудачных домашних родов. В ленте снялись Шайа Лабаф, Сара Снук и Эллен Берстин.

Венецианский кинофестиваль в этом году стал единственным из крупных европейских форумов, организаторы которого не перешли в цифровой формат и не приняли решение об отмене мероприятия из-за коронавируса.