Пышный бюст и крутые бедра: Джорджина Родригес показала себя во всей красе на кинофестивале в Венеции
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
На итальянском острове Лидо официально открылся Венецианский кинофестиваль, на который продолжают прибывать новые знаменитости. На этот раз в объективы фотографов попала Джорджина Родригес. В Венеции она появилась в элегантном брючном белоснежном костюме и шелковом топе.
Вечером Родригес продемонстрировала себя во всей красе в платье-бюстье Ermmano Scervino с высоким разрезом. Джорджина посетила премьеры фильмов «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич и «Человеческий голос».
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Вторую картину представил режиссер Педро Альмодовар и сыгравшая в ней главную роль Тильда Суинтон, позировавшая фотографам на красной дорожке в стильном белоснежном платье-пальто.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Отметим, что жюри основного конкурса в этом году возглавляет голливудская актриса Кейт Бланшетт. Вместе с коллегами она оценит почти два десятка фильмов, в числе которых есть и картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». На церемонии открытия было решено показать экранизацию вышедшего в 2017 году романа Доменико Старноне «Фамильный узел» итальянского режиссера Даниэле Лукетти. Одним из самых ожидаемых фильмов фестиваля стала картина «Фрагменты женщины» Корнеля Мундруцо о матери, жизнь которой ломается после неудачных домашних родов. В ленте снялись Шайа Лабаф, Сара Снук и Эллен Берстин.
Венецианский кинофестиваль в этом году стал единственным из крупных европейских форумов, организаторы которого не перешли в цифровой формат и не приняли решение об отмене мероприятия из-за коронавируса.
Фото: globallookpress
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