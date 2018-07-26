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Виктория Дайнеко: «У меня есть бедра и попа. Мне нечего стесняться»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Виктории Дайнеко

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31-летняя певица рассказала о своем опыте ретуширования собственных фотографий.

Не секрет, что звезды в Instagram выглядят идеально — аппетитные бюсты, плоские животы, тонкие талии, бесконечные ноги. Вряд ли многие признаются в том, что пользуются фотошопом для доведения собственного тела до совершенства. Тем не менее, Виктория Дайнеко рассказала о своем опыте ретуширования фотоснимков: «Я честно пыталась освоить быстро навыки ретуши, чтобы уменьшить свои объемы, но камон! Меня зовут Вика. У меня всегда, при любом раскладе, есть бёдра и попа. Согласна, что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться. Я всегда считала, что, имея формы, важно их поддерживать в хорошем тонусе. Тренировки, массажи, обертывания, потому что, в моем понимании, плохо может выглядеть только человек, который не любит и не ухаживает за собой. А красив каждый, любого размера и в любом весе».

Подписчики поддержали артистку: «Я зауважала!!!», «Не наговаривайте на себя!!! Всё отлично!!!», «Вика, вы прекрасны и очень женственны!», «Просто, Вика, вы- наша русская JLo», «Зачем что-то ретушировать, когда и так всё чудесно?», «Все как надо, все на месте», «По-моему, отличные бедра! Вы забыли сказать, что талия у вас как тростиночка!!», «Все верно, Вика! Ведь быть худым не значит иметь красивую фигуру! Главное, чтобы все было пропорционально!», «Вика! Вы прекрасны! И каждая из нас красива - нечего стесняться того, чем наградила природа!».

А вы фотошопите свои фотографии?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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