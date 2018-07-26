Виктория Дайнеко: «У меня есть бедра и попа. Мне нечего стесняться»

Не секрет, что звезды в Instagram выглядят идеально — аппетитные бюсты, плоские животы, тонкие талии, бесконечные ноги. Вряд ли многие признаются в том, что пользуются фотошопом для доведения собственного тела до совершенства. Тем не менее, Виктория Дайнеко рассказала о своем опыте ретуширования фотоснимков: «Я честно пыталась освоить быстро навыки ретуши, чтобы уменьшить свои объемы, но камон! Меня зовут Вика. У меня всегда, при любом раскладе, есть бёдра и попа. Согласна, что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться. Я всегда считала, что, имея формы, важно их поддерживать в хорошем тонусе. Тренировки, массажи, обертывания, потому что, в моем понимании, плохо может выглядеть только человек, который не любит и не ухаживает за собой. А красив каждый, любого размера и в любом весе».