Хадид, Шейк, Асмус и другие звездные красотки в нарядах с эффектными вырезами на спине: фото
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Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian
Белла Хадид любит демонстрировать точеную фигуру в весьма откровенных платьях с глубокими декольте, вырезами на спине, с высокими разрезами и прозрачными вставками.
Фото: Global Look Press / Panoramic
Еще одна любительница смелых образов Ирина Шейк решила сделать исключение и пришла поддержать теперь уже бывшего возлюбленного Брэдли Купера на церемонию «Оскар» в довольно скромном наряде с эффектным вырезом на спине.
Фото: Global Look Press / face to face
Кристина Асмус появилась на красной дорожке Московского кинофестиваля в элегантном белом платье в пол, с небольшим шлейфом и пикантным вырезом сзади.
Фото: Eastnews
Скарлетт Йоханссон подчеркнула свои знаменитые женственные изгибы нарядом с прозрачными вставками, тонкими бретелями и обнаженной до бедер спиной.
Фото: DPA
Эмили Ратажковски предпочитает наряды с перчинкой, в которых многие другие девушки постеснялись бы выйти на красную дорожку. Если уж она выбирает платье с обнаженной спиной, то вырез скорее всего будет до самой пятой точки.
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz
Больше знаменитостей в нарядах с эффектными глубокими вырезами на спине — в нашей фотогалерее.
Фото: getty, eastnews, dpa, globallookpress, instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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