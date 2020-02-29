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Хадид, Шейк, Асмус и другие звездные красотки в нарядах с эффектными вырезами на спине: фото

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Белла Хадид

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian

Не секрет, что обнаженная женская спина выглядит не менее соблазнительно, чем эффектная зона декольте. Мы выбрали знаменитостей в шикарных нарядах с глубокими вырезами сзади, подчеркивающими их хрупкие фигуры и женственные изгибы.

Белла Хадид любит демонстрировать точеную фигуру в весьма откровенных платьях с глубокими декольте, вырезами на спине, с высокими разрезами и прозрачными вставками.

Фото: Global Look Press / Panoramic

Еще одна любительница смелых образов Ирина Шейк решила сделать исключение и пришла поддержать теперь уже бывшего возлюбленного Брэдли Купера на церемонию «Оскар» в довольно скромном наряде с эффектным вырезом на спине.

Фото: Global Look Press / face to face

Кристина Асмус появилась на красной дорожке Московского кинофестиваля в элегантном белом платье в пол, с небольшим шлейфом и пикантным вырезом сзади.

Фото: Eastnews

Скарлетт Йоханссон подчеркнула свои знаменитые женственные изгибы нарядом с прозрачными вставками, тонкими бретелями и обнаженной до бедер спиной.

Фото: DPA

Эмили Ратажковски предпочитает наряды с перчинкой, в которых многие другие девушки постеснялись бы выйти на красную дорожку. Если уж она выбирает платье с обнаженной спиной, то вырез скорее всего будет до самой пятой точки.

Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz

Больше знаменитостей в нарядах с эффектными глубокими вырезами на спине — в нашей фотогалерее.

Фото: getty, eastnews, dpa, globallookpress, instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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