Хадид, Шейк, Асмус и другие звездные красотки в нарядах с эффектными вырезами на спине: фото

Не секрет, что обнаженная женская спина выглядит не менее соблазнительно, чем эффектная зона декольте. Мы выбрали знаменитостей в шикарных нарядах с глубокими вырезами сзади, подчеркивающими их хрупкие фигуры и женственные изгибы.