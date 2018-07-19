Как выглядят Джоли, Варум, Кудрявцева и другие звезды за 40 без макияжа

Многие, к слову, в том числе и знаменитости выступают за полный или частичный отказ от декоративной косметики. Противницы макияжа считают, что нет ничего прекраснее естественной женской красоты, которую «боевой раскрас» только портит. «В последнее время все чаще отказываюсь от макияжа. Какое-то странное ощущение пластилина на лице,одна коллега по-доброму намекнула мне,что неприлично ходить без макияжа. Вот еду с работы и думаю,когда естественность стала неприличием?! Видимо я что-то упустила», — написала в своем Instagram Мария Кожевникова. Правда, краситься в итоге не перестала.

Алиша Кис заявила, что больше никогда не будет краситься — даже для выхода на красные дорожки (и слово свое, кстати, сдержала): «Это мое право — быть ненакрашенной. Я больше не собираюсь быть рабой косметики. Я свободна от стереотипов и культа физического совершенства».