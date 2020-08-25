От дерзких микроплатьев до спортшика: как менялся стиль Шакиры с 2000-х годов
Фото: GettyImages
2000 – 2005 гг.
Фото: GettyImages
На сцене — клеши, ботфорты с дерзкой шнуровкой, крошечные топы-жилетки, из-под которых видно бра с пуш-ап-эффектом. На красной дорожке — блеск, микс текстур и максимально опасные декольте. В списке любимых приемов звезды — пояс для восточных танцев с монистами, дополняющий брюки ультранизкой посадки, и микс коктейльных платьев и брутальных кожаных сапог. Один из самых смелых выходов — монохромный образ из золота на церемонии «Грэмми» в 2001 году: за своей заслуженной наградой Шакира вышла в силуэтном платье со шлейфом и сатиновых сапогах — все с ярким блеском драгоценного металла.
2006 – 2011 гг.
Фото: Dpa
Узнаваемая черта стиля Шакиры — ее страсть к облегающим микроплатьям, длина которых оставляет мало места для фантазии. Вспоминаем наряд для American Music Awards 2009 года, состоящее из сотен граней — будто диско шар. А вместе с ним — блестящее мини с эффектом оптической иллюзии, в котором певица блеснула на телевизионной премии «Бэмби», готический аутфит из латекса с металлической фурнитурой на красной дорожке MTV Video Music Awards и миниатюрное платье без бретелей, щедро усыпанное блестками, на одном из музыкальных мероприятий 2011 года.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Режим «леди» активирован, и появление в арсенале звезды роскошных макси-платьев с головокружительными шлейфами тому подтверждение. Но и рваный деним, байкерские косухи и кожаные брюки не забыты — их Шакира регулярно выгуливает на светские мероприятия. Скини-джинсы исполнительница миксует с «плечистыми» жакетами, а грубую кожу — с нежным гипюром. В большинстве случаев — акцентированы аппетитные формы, и эта тактика редко проигрывает.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Годы, быть может, и идут, но Шакира все та же — в смелых ботфортах и экстремально коротких платьях. Буйные кудри, головокружительные каблуки и бесчисленное множество мерцающих кристаллов — модные константы стиля артистки. Эффектный пример — наряд, выбранный для презентации альбома El Dorado в 2017 году: миниатюрное платье, собранное из зеркальных золотых граней, а в рифму к нему — туфли на запредельно высоких каблуках.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
Сегодня 43-летняя певица все реже появляется на светских вечеринках, но на сцене по принятой еще 20 лет назад традиции привыкла зажигать. Шакира энергично отплясывает на шпильках, облаченная в блестки с головы до ног — вспоминаем ее совместный выход с Дженнифер Лопес во время финала чемпионата по американскому футболу в Майями. Поп-дивы показали, кто здесь королевы сцены! Помимо музыкальной карьеры, Шакира не забывает и о новых хобби — недавно певица занялась скейтбордингом.
Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Ким Кэттролл — легендарной Саманты Джонс из сериала «Секс в большом городе». Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Dpa, GettyImages, Eastnews, Instagram @shakira
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!