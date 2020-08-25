От дерзких микроплатьев до спортшика: как менялся стиль Шакиры с 2000-х годов

Сегодня 43-летняя певица все реже появляется на светских вечеринках, но на сцене по принятой еще 20 лет назад традиции привыкла зажигать. Шакира энергично отплясывает на шпильках, облаченная в блестки с головы до ног — вспоминаем ее совместный выход с Дженнифер Лопес во время финала чемпионата по американскому футболу в Майями. Поп-дивы показали, кто здесь королевы сцены! Помимо музыкальной карьеры, Шакира не забывает и о новых хобби — недавно певица занялась скейтбордингом.

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Ким Кэттролл — легендарной Саманты Джонс из сериала «Секс в большом городе». Подробнее читайте на Passion.ru.