Валерия в костюме «золотого слитка» и другие яркие образы звезд за неделю

Каждый выход королевы Летиции безупречен, и зачастую его крайне легко повторить. А все потому, что Ее Величество предпочитает одежду бюджетных марок, которую носит по несколько лет. Не недавней встрече в Мадридском дворце она появилась в твидовом платье из масс-маркета, которое в 2019 году купила на распродаже за 1500 рублей.

Ксения Собчак