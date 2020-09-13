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Валерия в костюме «золотого слитка» и другие яркие образы звезд за неделю

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Певица Валерия

Фото: Instagram @valeriya

Неделя была насыщена событиями, и звезды только и успевали перемещаться от одной локации к другой. В Венеции прогремел 77-й кинофестиваль, а в Москве прошла целая череда мероприятий: от церемонии вручения премии «Женщина года» до многочисленных звездных вечеринок. Эпатировать на этот раз решили мужчины, заметно вытесняя знаменитых фэшионисток из модных хроник. Подводя итоги, смотрим, какие образы заслужили звание самых ярких!

Матильда Шнурова

Матильда Шнурова

Фото: Александр Мурашкин, Михаил Вильчук

Матильда Шнурова блеснула на открытии выставки в Эрмитаже в брючной двойке с шелковыми брюками-палаццо и соблазнительным смокингом. Внимание поклонников привлекло не только экстремально глубокое декольте безнеследи, но и заметно постройневшая фигура.

Певица Валерия

Певица Валерия

Фото: Instagram @valeriya

Валерия отправилась поздравлять Ларису Долину с 65-летием, принарядившись, будто обертка от конфеты. Образ был выстроен вокруг бежевых и золотистых тонов. Певица составила эпатажный микс из многослойной фатиновой миди-юбки, элегантного блейзера и широкого пояса цвета бронзы. Акцентом аутфита стали остромодные сапоги-казаки, усыпанные пайетками с блеском драгметалла.

Джессика Нотаро

Джессика Нотаро

Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency

Применить модный трюк с золотом решила и финалистка конкурса «Мисс Италия — 2007» Джессика Нотаро. Модель пережила нападение экс-бойфренда, который облил ее кислотой, а после — множество операций и длительный реабилитационный период. Красота девушки была восстановлена, однако, сохранить глаз не удалось. Собираясь на премьеру драмы «Сестры Макалузо» в Венеции, Нотаро прикрыла его повязкой, усыпанной кристаллами. Аксессуар отлично вписался в образу греческой богини, в основе которого — мерцающее платье с асимметричным низом и босоножки на головокружительных шпильках.

Полина Пушкарева

Полина Пушкарева

Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency

На красной дорожке 77-го кинофестиваля в Венеции блеснула и российская блогер Полина Пушкарева. Девушке удалось приковать к себе все взгляды и объективы папарацци платьем с шелковым лифом, не оставившим места для фантазии, и многоярусной пышной юбкой.

Освальдо Супино

Освальдо Супино

Фото: Global Look press

Затмить наряды всех присутствующих дам решил итальянский певец Освальдо Супино, который блеснул на премьере в классическим смокинге и гиперобъемной юбке со шлейфом.

Рената Литвинова

Рената Литвинова / Instagram @renatalitvinovaofficial / Фото: Ольга Тупоногова-Волкова

Рената Литвинова стала героиней модной съемки и взбудоражила Сеть футуристичным образом. Актрис и режиссер позировала в темно-синей мантии и вооруженная ультраярким мейкапом с гипертрофированными стрелками и помадой цвета бордо. Акцентом образа стали оттенки неона, в которые окрашена часть волос.

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Globallook

Каждый выход королевы Летиции безупречен, и зачастую его крайне легко повторить. А все потому, что Ее Величество предпочитает одежду бюджетных марок, которую носит по несколько лет. Не недавней встрече в Мадридском дворце она появилась в твидовом платье из масс-маркета, которое в 2019 году купила на распродаже за 1500 рублей.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак примерила элегантный стиль, хоть сама телеведущая и признается, что чувствует себя в нем неловко. Одно можно сказать точно: легкое пальто мятного цвета и лаконичные лодочки на шпильках звезде определенно к лицу.

Певица Зара

Певица Зара / TikTok

Певица Зара предвкушала выходные после продуктивной рабочей недели и взбудоражила поклонников, приняв участие в онлайн-челлендже на платформе TikTok. Повседневный образ с денимом и кроссовками певица эффектно сменила на нескромное платье из полупрозрачной мерцающей сетки и лодочки на шпильках.

Моргенштерн / Instagram @morgen_shtern

На десерт мы оставили, пожалуй, один из самых эпатажных образов недели, и главным героем нашего топа стал рэпер Моргенштерн. На церемонии вручения премии «Женщина года» он появился в женском платье из бархата, накинув на плечи меховую накидку. Образ элегантной мадам дополнила широкополая шляпа, солнцезащитные очки и акцентная сумка через плечо.

Фото: Globallook / Екатерина Ширинкина / Instagram / пресс-служба

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