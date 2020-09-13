Валерия в костюме «золотого слитка» и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram @valeriya
Матильда Шнурова
Фото: Александр Мурашкин, Михаил Вильчук
Матильда Шнурова блеснула на открытии выставки в Эрмитаже в брючной двойке с шелковыми брюками-палаццо и соблазнительным смокингом. Внимание поклонников привлекло не только экстремально глубокое декольте безнеследи, но и заметно постройневшая фигура.
Певица Валерия
Фото: Instagram @valeriya
Валерия отправилась поздравлять Ларису Долину с 65-летием, принарядившись, будто обертка от конфеты. Образ был выстроен вокруг бежевых и золотистых тонов. Певица составила эпатажный микс из многослойной фатиновой миди-юбки, элегантного блейзера и широкого пояса цвета бронзы. Акцентом аутфита стали остромодные сапоги-казаки, усыпанные пайетками с блеском драгметалла.
Джессика Нотаро
Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency
Применить модный трюк с золотом решила и финалистка конкурса «Мисс Италия — 2007» Джессика Нотаро. Модель пережила нападение экс-бойфренда, который облил ее кислотой, а после — множество операций и длительный реабилитационный период. Красота девушки была восстановлена, однако, сохранить глаз не удалось. Собираясь на премьеру драмы «Сестры Макалузо» в Венеции, Нотаро прикрыла его повязкой, усыпанной кристаллами. Аксессуар отлично вписался в образу греческой богини, в основе которого — мерцающее платье с асимметричным низом и босоножки на головокружительных шпильках.
Полина Пушкарева
Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency
На красной дорожке 77-го кинофестиваля в Венеции блеснула и российская блогер Полина Пушкарева. Девушке удалось приковать к себе все взгляды и объективы папарацци платьем с шелковым лифом, не оставившим места для фантазии, и многоярусной пышной юбкой.
Освальдо Супино
Фото: Global Look press
Затмить наряды всех присутствующих дам решил итальянский певец Освальдо Супино, который блеснул на премьере в классическим смокинге и гиперобъемной юбке со шлейфом.
Рената Литвинова
Рената Литвинова стала героиней модной съемки и взбудоражила Сеть футуристичным образом. Актрис и режиссер позировала в темно-синей мантии и вооруженная ультраярким мейкапом с гипертрофированными стрелками и помадой цвета бордо. Акцентом образа стали оттенки неона, в которые окрашена часть волос.
Королева Летиция
Фото: Globallook
Каждый выход королевы Летиции безупречен, и зачастую его крайне легко повторить. А все потому, что Ее Величество предпочитает одежду бюджетных марок, которую носит по несколько лет. Не недавней встрече в Мадридском дворце она появилась в твидовом платье из масс-маркета, которое в 2019 году купила на распродаже за 1500 рублей.
Ксения Собчак
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак примерила элегантный стиль, хоть сама телеведущая и признается, что чувствует себя в нем неловко. Одно можно сказать точно: легкое пальто мятного цвета и лаконичные лодочки на шпильках звезде определенно к лицу.
Певица Зара
Певица Зара предвкушала выходные после продуктивной рабочей недели и взбудоражила поклонников, приняв участие в онлайн-челлендже на платформе TikTok. Повседневный образ с денимом и кроссовками певица эффектно сменила на нескромное платье из полупрозрачной мерцающей сетки и лодочки на шпильках.
На десерт мы оставили, пожалуй, один из самых эпатажных образов недели, и главным героем нашего топа стал рэпер Моргенштерн. На церемонии вручения премии «Женщина года» он появился в женском платье из бархата, накинув на плечи меховую накидку. Образ элегантной мадам дополнила широкополая шляпа, солнцезащитные очки и акцентная сумка через плечо.
Фото: Globallook / Екатерина Ширинкина / Instagram / пресс-служба
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