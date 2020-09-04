Собчак в «детском» платье-ночнушке призналась, что нелепо чувствует себя в женственной одежде

Ксения Собчак сделала очередное признание. Она рассказала, что некомфортно себя чувствует в женственной одежде. Пост в социальной сети она сопроводила фотографией, на которой позирует в длинном «детском» платье-ночнушке и в белых высоких сапогах.

«Все говорят, что мне идут такие женственные вещи, но я сама чувствую себя в них, как волк в овечьей шкуре. А вам больше нравится образ "Собчак — холодная стерва» или "Собчак — девочка-девочка"?», — поинтересовалась она у подписчиков.