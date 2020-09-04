Собчак в «детском» платье-ночнушке призналась, что нелепо чувствует себя в женственной одежде
Ксения Собчак сделала очередное признание. Она рассказала, что некомфортно себя чувствует в женственной одежде. Пост в социальной сети она сопроводила фотографией, на которой позирует в длинном «детском» платье-ночнушке и в белых высоких сапогах.
«Все говорят, что мне идут такие женственные вещи, но я сама чувствую себя в них, как волк в овечьей шкуре. А вам больше нравится образ "Собчак — холодная стерва» или "Собчак — девочка-девочка"?», — поинтересовалась она у подписчиков.
Первым высказался супруг Ксении Константин Богомолов. «Мне нравится и так и этак! И вообще ты нравишься! Очень!», — прокомментировал он.
«Мне "девочка-девочка"», «Все, кто говорит, что вам это идет, бессовестно врут», «Глэм-рок — самое идеальное», «Это платье точно не ваше», «Очень понравились в интервью с Агатой, такая девочка-девочка», «Ночная рубашка», «Очень милая. Такой нежный образ», «Какая милашка», «Только подойника не хватает», «Собчак во всех образах неотразима!», — последовали противоречивые комментарии подписчиков.
Накануне в интервью с Агатой Муцениеце (ведет шоу «Честный развод») Ксения Собчак призналась, что считает себя некрасивой.
«Это неоспоримый факт. И глупо доказывать обратное», — сказала как отрезала она. Ксения также добавила, что не стремится создать идеальное тело и выставлять это все напоказ, как делают многие. «Просто занимаюсь сама понемножку», — призналась телеведущая.
А вам нравится Ксения? Проголосуйте.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак и Константина Богомолова
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