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Собчак в «детском» платье-ночнушке призналась, что нелепо чувствует себя в женственной одежде

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Ксения Собчак

Зато ее супруг Константин Богомолов расхвалил образ и еще раз напомнил, что она ему нравится в любом виде.

Ксения Собчак сделала очередное признание. Она рассказала, что некомфортно себя чувствует в женственной одежде. Пост в социальной сети она сопроводила фотографией, на которой позирует в длинном «детском» платье-ночнушке и в белых высоких сапогах.

«Все говорят, что мне идут такие женственные вещи, но я сама чувствую себя в них, как волк в овечьей шкуре. А вам больше нравится образ "Собчак — холодная стерва» или "Собчак — девочка-девочка"?», — поинтересовалась она у подписчиков.

Первым высказался супруг Ксении Константин Богомолов. «Мне нравится и так и этак! И вообще ты нравишься! Очень!», — прокомментировал он.

«Мне "девочка-девочка"», «Все, кто говорит, что вам это идет, бессовестно врут», «Глэм-рок — самое идеальное», «Это платье точно не ваше», «Очень понравились в интервью с Агатой, такая девочка-девочка», «Ночная рубашка», «Очень милая. Такой нежный образ», «Какая милашка», «Только подойника не хватает», «Собчак во всех образах неотразима!», — последовали противоречивые комментарии подписчиков.

Накануне в интервью с Агатой Муцениеце (ведет шоу «Честный развод») Ксения Собчак призналась, что считает себя некрасивой.

«Это неоспоримый факт. И глупо доказывать обратное», — сказала как отрезала она. Ксения также добавила, что не стремится создать идеальное тело и выставлять это все напоказ, как делают многие. «Просто занимаюсь сама понемножку», — призналась телеведущая.

А вам нравится Ксения? Проголосуйте.

Фото и видео: Instagram Ксении Собчак и Константина Богомолова

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