Лобода и Перминова устроили битву соблазнительных платьев из сетки
Фото: Instagram @lenaperminova
Ловить восхищенные взгляды и комплименты в свои сети Светлана Лобода предпочла с помощью экстремально прозрачного вечернего наряда с мерцающими нитями люрекса. Надета нескромная деталь поверх боди-хайлег, которое не оставило места для фантазии и максимально удлинило стройные ноги суперзвезды. Для завершения коктейльного аутфита в ход пошли лаконичные сандалии без каблука, миниатюрная сумка-ридикюль и акцентные украшения.
1 сентября Елене Перминовой исполнилось 34 года, и в этот день модель показала, какой хочет запомнить себя. Звезда подиума и глянцевых обложек позирует в окружении морской пены и с минимумом одежды. На ней — абсолютно прозрачное платье-сетка, а в качестве главного аксессуара — безупречная фигура, над которой многодетная мама трудится с завидной регулярностью. «Вам здесь 24», «Никто так не выглядит в 34! Русалка Лена», «Божественная мама», «Невероятно красивая девушка», «Пожар!» — восхищаются поклонники.
А кому, на ваш взгляд, платье-сетка идет больше?
Фото: Instagram @lobodaofficial / Instagram @lenaperminova
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