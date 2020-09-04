Лобода и Перминова устроили битву соблазнительных платьев из сетки

1 сентября Елене Перминовой исполнилось 34 года, и в этот день модель показала, какой хочет запомнить себя. Звезда подиума и глянцевых обложек позирует в окружении морской пены и с минимумом одежды. На ней — абсолютно прозрачное платье-сетка, а в качестве главного аксессуара — безупречная фигура, над которой многодетная мама трудится с завидной регулярностью. «Вам здесь 24», «Никто так не выглядит в 34! Русалка Лена», «Божественная мама», «Невероятно красивая девушка», «Пожар!» — восхищаются поклонники.