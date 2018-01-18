Иногда люди совершают совершенно безумные поступки, желая обладать предметом своего обожания безраздельно. Мораль всех этих историй одна: важно понять и запомнить, что человек (любимый, предавший, важный, обидевший, не оправдавший надежды, обвиняющий и прочее) — не предмет, не вещь, не чья-то собственность, которую можно покалечить или лишить жизни, а личность с правом на свободу и свой личный выбор.

Маргарита и Дмитрий Грачевы

Эта история потрясла буквально всю страну: 10 декабря прошлого года житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев вывез жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Парень очень ревновал супругу и не хотел разводиться. «Он пытался что-то у меня выпытать, имена предполагаемых любовников. А когда вывез в лес, чтобы рубить топором, его цель была — сделать меня инвалидом. Он мне сказал: "Отрублю тебе руки, чтобы ты не могла гладить ими детей". Это уже была расправа», — рассказала Грачева в интервью «Комсомольской правде» сразу после выписки из больницы. Молодая мама не сообщила сыновьям правду о том, что с ней произошло, — придумала историю про автоаварию: «Сейчас я пока без посторонней помощи не могу справиться. Я, конечно, пытаюсь: научилась дверь открывать, окно открыть могу. Моя мамочка — это теперь мои руки. Мама меня поит, кормит, одевает. А дети поддерживают морально».

Рианна и Крис Браун

История о том, что для некоторых лучшая защита — это нападение. Рианна устала подозревать своего теперь уже экс-бойфренда Криса Брауна в изменах. Когда ребята ехали вдвоем на церемонию вручения премий «Грэмми», телефон Криса уже не в первый раз начал предательски пиликать. На экране стали появляться имена девушек, и... Рианна сорвалась. Какие там награды и мировая слава, когда тебе изменяет собственный парень?! Все, что случилось дальше, задокументировано в полиции и таблоидах. Рианна пыталась выяснить, кто пишет Брауну, а в итоге оказалась жестоко избитой. Машина в крови, суд, запрет на приближение к ней — вот такой некрасивый конец романа из-за неверности и ревности. Джессика Нотаро и Жорж Эдсон Тавареш

Одна из самых диких расправ над девушками, отказавшимися выйти замуж или встречаться, — эффектный всплеск кислотой прямо в лицо, чтобы уж наверняка не доставалась никому. Уважаемые мужчины, держите себя в руках. Такой поступок в первую очередь унижает того, кто его совершил. В прошлом году эта дикость случилась в Италии. Там финалистку конкурса «Мисс Италия» кислотой облил ее бывший бойфренд, уроженец Кабо-Верде Жорж Эдсон Тавареш, не справившийся с тем, что его бывшая стала очень популярной.

Мадонна и Шон Пенн

Мадонна и Шон Пенн дружат до сих пор, но начиналось все ужасно. После расставания с певицей Пенн заявился к ней и решил показать, «кто в доме хозяин». Актер, и раньше дравшийся с папарацци и поклонниками любимой, устроил на прощание полную феерию: связал ее проводом, изнасиловал, издевался и оторвался по полной. Закончилось все звонком в полицию. Екатерина Архарова и Марат Башаров

Это история страсти и брака, продлившегося несколько месяцев. Башаров красиво признавался в любви премяннице Эммануила Виторгана, влюбленные устроили романтичную свадьбу — фотографии, на которых жених держит на руках счастливую невесту посреди разбросанных лепестков алых роз, облетели интернет и украсили не одно издание. Запала молодоженам хватило ненадолго, почти сразу после свадьбы Башаров, по словам Архаровой, стал реже появляться дома и перестал уделять ей внимание. Ссоры из-за ревности происходили не один раз, но финальная была по-настоящему безобразной: актер несколько раз ударил теперь уже бывшую супругу по голове и лицу лбом (!) об стену. В больницу Екатерину увезли с окровавленным лицом, сломанным носом и сотрясением мозга. После случившегося Башаров спокойно предложил развестись, но просить прощения не стал. Фенг Лунг и Фан Лунг

Китаянка Фенг Лунг отрезала член своему супругу Фан Лунгу дважды (!), когда узнала, что он ей изменяет. Мужчина отправил e-mail своей любовнице с телефона жены, но забыл выйти из почты, в итоге все тайное стало явным. Как в шекспировской трагедии, Фенг ворвалась в спальню и ножницами отрезала пенис мужа. Он был госпитализирован в местную больницу, врачам удалось пришить член обратно, но ревнивая женщина пробралась в больничную палату, снова (!) отрезала мужу пенис и выбросила его в окно. После всего этого кошмара она попыталась убежать из больницы, истекавший кровью муж догнал ее и избил. Провести повторную операцию по пришиванию пениса не удалось, так как он не был найден. Андрей Соколов и Вера Сотникова

Вера Сотникова призналась, что была очень влюблена в Андрея Соколова, но выдержала эти отношения всего полгода. Причина — патологическая ревность Соколова. К примеру, она однажды провела рукой по волосам коллеги, актера Александра Стриженова. Соколов заметил это, схватил ее за руку, увез домой, не обращая внимания на светофоры, а потом выстриг ей клок волос. «У меня были длинные волосы — ты их остриг, у меня была машина — ты ее разбил. У меня есть еще сын, что ты собираешься с ним сделать?» — после всего случившегося Сотникова решила, что пора расставаться. Евгения и Артем Горевы