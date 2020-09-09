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Королева Летиция блеснула в прошлогоднем платье, купленном за 1500 рублей

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Королева Летиция вышла в свет в прошлогоднем платье за 1500 рублей

Фото: Globallook

Летиция Ортис знает наверняка: все новое — хорошо забытое старое. 47-летняя королева Испании выжимает из своего гардероба максимум и смело появляется на публике в одних и тех же нарядах несколько раз. Любопытно, что далеко не все они дорогие, а многие и вовсе куплены на распродаже по крайне привлекательной цене.

8 сентября монаршая особа отправилась на официальную встречу в Мадридском дворце в элегантном образе, в котором Ее Величество уже была замечена в июле 2019 года на Международном конгрессе. В этот раз королева блеснула в платье из масс-маркета, которое стоило 5000 рублей в прошлом году и 1500 рублей на распродаже. Клетчатый твид, открытые плечи, акцент на талии и длина миди: Летиция снова доказывает, что совсем не обязательно одеваться в брендовые вещи с головы до ног, чтобы выглядеть сногсшибательно. Дополнили наряд классические туфли-слингбэки в оттенке морской синий.

Королева Летиция на Международном конгрессе в Мадриде, июль 2019 г.

Фото: Globallook

Монаршая особа часто повторяется в своих образах и при этом продолжает подтверждать свой статус признанной иконы стиля. Ранее мы рассказывали о модных приемах Летиции, которые стоит взять на заметку и вам — подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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