Королева Летиция блеснула в прошлогоднем платье, купленном за 1500 рублей

8 сентября монаршая особа отправилась на официальную встречу в Мадридском дворце в элегантном образе, в котором Ее Величество уже была замечена в июле 2019 года на Международном конгрессе. В этот раз королева блеснула в платье из масс-маркета, которое стоило 5000 рублей в прошлом году и 1500 рублей на распродаже. Клетчатый твид, открытые плечи, акцент на талии и длина миди: Летиция снова доказывает, что совсем не обязательно одеваться в брендовые вещи с головы до ног, чтобы выглядеть сногсшибательно. Дополнили наряд классические туфли-слингбэки в оттенке морской синий.