Постройневшая Шнурова, расставшаяся с мужем Аскери и другие звезды на выставке в Эрмитаже

7-8 сентября в Эрмитаже открылась выставка «Чжан Хуань. В Пепле Истории». Первыми работы знаменитого мастера их Китая оценили звездные гости: Матильда Шнурова, Екатерина Андреева, Алена Долецкая, Дмитрий и Анна Озерковы, Юлия Матвиенко, Маша Федорова, Ксения Соловьева, Дмитрий Аксенов, Снежана Георгиева, Полина Киценко, Инга Берман, Перл Лэм, Юрате Гураускайте, Марика Кравцова, Николай Усков, Полина Аскери, Ясмина Муратович, Анжелика Тиманина, Анка Ахалая, Евгения Милова, Елена Окутина, Павел Пригара, Шорена Джинали и другие.

Несмотря на прохладный питерский вечер многие гости вечера выбрали яркие легкие наряды, устроив настоящий показ мод у стен Эрмитажа. Однако преобладающим стилем в дресс-коде стали элегантные черные костюмы и платья.

Постройневшая Матильда Шнурова для выхода в свет выбрала брючный костюм с вельветовым фраком с глубоким декольте.