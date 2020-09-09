Постройневшая Шнурова, расставшаяся с мужем Аскери и другие звезды на выставке в Эрмитаже
Фото: Александр Мурашкин, Михаил Вильчук
7-8 сентября в Эрмитаже открылась выставка «Чжан Хуань. В Пепле Истории». Первыми работы знаменитого мастера их Китая оценили звездные гости: Матильда Шнурова, Екатерина Андреева, Алена Долецкая, Дмитрий и Анна Озерковы, Юлия Матвиенко, Маша Федорова, Ксения Соловьева, Дмитрий Аксенов, Снежана Георгиева, Полина Киценко, Инга Берман, Перл Лэм, Юрате Гураускайте, Марика Кравцова, Николай Усков, Полина Аскери, Ясмина Муратович, Анжелика Тиманина, Анка Ахалая, Евгения Милова, Елена Окутина, Павел Пригара, Шорена Джинали и другие.
Несмотря на прохладный питерский вечер многие гости вечера выбрали яркие легкие наряды, устроив настоящий показ мод у стен Эрмитажа. Однако преобладающим стилем в дресс-коде стали элегантные черные костюмы и платья.
Постройневшая Матильда Шнурова для выхода в свет выбрала брючный костюм с вельветовым фраком с глубоким декольте.
Фото: Александр Мурашкин, Михаил Вильчук
Полина Аскери, недавно расставшаяся с мужем Борисом Белоцерковским, прибыла на открытие выставки в легком платье с поясом-бантом и в белых туфлях на шпильке. Завершила образ сумочка в тон принту наряда.
Фото: Александр Мурашкин, Михаил Вильчук
Анжелика Тиманина и Юлия Матвиенко устроили модную битву ярких лаконичных красно-розовых платьев с разрезами до бедра.
Ясмина Муратович для выхода в свет выбрала «лоскутное» легкое мини-платье с длинными рукавами-воланами, подчеркнувшее ее стройность.
Фото: Александр Мурашкин, Михаил Вильчук
Ксения Соловьева позировала фотографам в строгом платье с открытыми плечами и лодочках цвета молочного шоколада. Наталья Долгополова на открытие выставки прибыла в светлом платье-халате и в голубых туфлях.
После фотосессии на фоне величественного здания музея гостей мероприятия встречали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, основательница галереи Pearl Lam Galleries Перл Лэм и куратор выставки Дмитрий Озерков.
«Чжан Хуань. В Пепле Истории» стала стала первой персональной выставкой художника Чжана Хуаня. Изначально открытие экспозиции планировали провести в мае 2020 года, но из-за пандемии событие пришлось сдвинуть. И теперь открытие прошло в формате индивидуальных показов. После гости в ресторане «Сад» делились друг с другом эмоциями.
Фото: пресс-служба/ Александр Мурашкин, Михаил Вильчук
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