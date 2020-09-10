passion.ru

Джессика Нотаро в образе богини, Освальдо Супино в юбке и другие звезды на премьере «Сестер Макалузо»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 18

Джессика Нотаро

Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency

В рамках 77-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма Эммы Данте, где блистали звезды кино, спортсмены, модели, музыканты и другие знаменитости.

В Венеции прошла премьера драмы «Сестры Макалузо». На фотокол прибыли «Мисс Италия — 2019» Каролина Страмаре, модель Джессика Нотаро, фехтовальщица Антонелла Фьорделизи, актрисы Донателла Финокьярро, Анита Ромарио и другие знаменитости.

Финалисткой конкурса красоты «Мисс Италия — 2007» Джессика Нотаро, пережившая нападение бойфренда, облившего ее кислотой, позировала в образе греческой богини. Красавица пережила множество пластических и восстановительных операций, и хирургам удалось достичь почти невозможного: они практически вернули ей былую красоту, но один глаз сохранить не удалось. Джессика прикрыла его аксессуаром со стразами.

Джессика Нотаро

Фото: Imagespace/ Global Look press

«Мисс Италия — 2019» Каролина Страмаре для выхода в свет выбрала алое платье с разрезом до бедра, подчеркнувшее ее яркую красоту.

Каролина Страмаре

Фото: Imagespace/ Global Look press

Модель Аурела Хокса появилась перед камерами в лаконичном черном макси-платье с асимметричным кроем в области груди.

Аурела Хокса

Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency

Настоящий фурор произвел певец и автор Освальдо Супино, появившись на красной дорожке в смокинге с широкой юбкой. В прошлом году он уже появлялся на публике в подобном виде, но тогда его наряд отличался немного другим фасоном.

Освальдо Супино

Фото: R4924_italyphotopress via www.im/ Global Look press

Фильм «Сестры Макалузо» — экранизация пьесы Эммы Данте с одноименным названием. Картина затрагивает такие темы, как узы крови, жизнь и смерть. Главные героини фильма — семь сестер, вспоминающие яркие моменты жизни.

Напомним, 77-й Венецианский кинофестиваль закроется 12 сентября. В этом году председателем жюри стала актриса Кейт Бланшет. Ранее свой фильм «Дорогие товарищи» на фестивале представил Андрей Кончаловский.

Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency, R4924_italyphotopress via www.im, Imagespace/ Global Look press

Видео: The Upcoming

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!