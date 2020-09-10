Джессика Нотаро в образе богини, Освальдо Супино в юбке и другие звезды на премьере «Сестер Макалузо»
Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency
В Венеции прошла премьера драмы «Сестры Макалузо». На фотокол прибыли «Мисс Италия — 2019» Каролина Страмаре, модель Джессика Нотаро, фехтовальщица Антонелла Фьорделизи, актрисы Донателла Финокьярро, Анита Ромарио и другие знаменитости.
Финалисткой конкурса красоты «Мисс Италия — 2007» Джессика Нотаро, пережившая нападение бойфренда, облившего ее кислотой, позировала в образе греческой богини. Красавица пережила множество пластических и восстановительных операций, и хирургам удалось достичь почти невозможного: они практически вернули ей былую красоту, но один глаз сохранить не удалось. Джессика прикрыла его аксессуаром со стразами.
Фото: Imagespace/ Global Look press
«Мисс Италия — 2019» Каролина Страмаре для выхода в свет выбрала алое платье с разрезом до бедра, подчеркнувшее ее яркую красоту.
Фото: Imagespace/ Global Look press
Модель Аурела Хокса появилась перед камерами в лаконичном черном макси-платье с асимметричным кроем в области груди.
Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency
Настоящий фурор произвел певец и автор Освальдо Супино, появившись на красной дорожке в смокинге с широкой юбкой. В прошлом году он уже появлялся на публике в подобном виде, но тогда его наряд отличался немного другим фасоном.
Фото: R4924_italyphotopress via www.im/ Global Look press
Фильм «Сестры Макалузо» — экранизация пьесы Эммы Данте с одноименным названием. Картина затрагивает такие темы, как узы крови, жизнь и смерть. Главные героини фильма — семь сестер, вспоминающие яркие моменты жизни.
Напомним, 77-й Венецианский кинофестиваль закроется 12 сентября. В этом году председателем жюри стала актриса Кейт Бланшет. Ранее свой фильм «Дорогие товарищи» на фестивале представил Андрей Кончаловский.
Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency, R4924_italyphotopress via www.im, Imagespace/ Global Look press
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