Джессика Нотаро в образе богини, Освальдо Супино в юбке и другие звезды на премьере «Сестер Макалузо»

Фильм «Сестры Макалузо» — экранизация пьесы Эммы Данте с одноименным названием. Картина затрагивает такие темы, как узы крови, жизнь и смерть. Главные героини фильма — семь сестер, вспоминающие яркие моменты жизни.

Напомним, 77-й Венецианский кинофестиваль закроется 12 сентября. В этом году председателем жюри стала актриса Кейт Бланшет. Ранее свой фильм «Дорогие товарищи» на фестивале представил Андрей Кончаловский.