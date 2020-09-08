Блогер Полина Пушкарева в платье с прозрачным «корсетом» стала звездой на премьере фильма в Венеции

В Венеции проходит 77-й кинофестиваль, и в рамках седьмого конкурсного дня состоялся показ фильма режиссеров Малгожаты Шумовски и Михала Энглерта «Снега больше не будет».

На красной дорожке блистали актеры, спортсмены и другие знаменитости, а также блогер из России Полина Пушкарева. Девушка уже «засветилась» в Венеции в нескольких ярких и запоминающихся образах. Очередной ее выход к фотографам не стал исключением.

Полина выбрала для премьеры легкое платье с черным верхом, имитирующим прозрачный «корсет». Наряд подчеркнул пикантные места фигуры россиянки и привлек к ней внимание на фоне других гостей премьеры, одетых в более строгие костюмы.