Блогер Полина Пушкарева в платье с прозрачным «корсетом» стала звездой на премьере фильма в Венеции
Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency
В Венеции проходит 77-й кинофестиваль, и в рамках седьмого конкурсного дня состоялся показ фильма режиссеров Малгожаты Шумовски и Михала Энглерта «Снега больше не будет».
На красной дорожке блистали актеры, спортсмены и другие знаменитости, а также блогер из России Полина Пушкарева. Девушка уже «засветилась» в Венеции в нескольких ярких и запоминающихся образах. Очередной ее выход к фотографам не стал исключением.
Полина выбрала для премьеры легкое платье с черным верхом, имитирующим прозрачный «корсет». Наряд подчеркнул пикантные места фигуры россиянки и привлек к ней внимание на фоне других гостей премьеры, одетых в более строгие костюмы.
Исполнительница одной из главных ролей в фильме Вероника Розати появилась перед десятками фотокамер в пышном длинном полупрозрачном платье нежно-голубого оттенка.
Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency
Мадалина Дорофтей и Майа Осташевска для выхода в свет выбрали черные платья с открытыми плечами, но разного уровня дерзости.
Фильм «Снега больше не будет» рассказывает о жизни украинского эмигранта Жени (Алек Утгофф), который становится не только массажером, но и плечом для слез своих богатых клиентов. Пожилые состоятельные и состоявшиеся люди приходят к парню не только для того, чтобы поправить здоровье, но и рассказать ему свои истории и получить совет, как жить дальше.
Победителей 77-го Венецианского кинофестиваля объявят 12 сентября 2020 года.
Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency
Видео: youtube-канал Filmed
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