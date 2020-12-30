passion.ru

Снигирь в лимонном платье, Эрнст со стразами на груди и другие яркие модные образы звезд 2020 года

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 49

Юлия Снигирь

Фото: Пресс-служба

Уходящий год выдался непростым для всех, и тем не менее он не прошел без культурных и светских событий. Предлагаем вспомнить появлявшихся на них знаменитостей в самых эффектных модных нарядах.

В столичном кинотеатре «Россия» осенью наконец состоялась долгожданная торжественная церемония открытия 42-го Московского международного кинофестиваля, ранее перенесенная с весны на осень из-за пандемии. По красной дорожке прошлись многие знаменитости, в числе которых были Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, редко выходящие в свет вместе. Более того, предпочитающая скромные наряды актриса на этот раз была в ярком платье насыщенного лимонного оттенка с глубоким декольте.

Софья Эрнст

Фото: Пресс-служба

Софья Эрнст сияла на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля в платье с прозрачным верхом, расшитым на груди сверкающими стразами.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Ирина Горбачева

Фото: Starface

Ирина Горбачева в уходящем году закрутила новый роман, снялась в главной роли в нашумевшем сериале «Чики» и буквально расцвела. Особенно нам понравились эффектные наряды актрисы на фестивале «Кинотавр».

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Ханна

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Одной из самых ярких, стильных и необычных девушек различных музыкальных церемоний в уходящем году стала певица Ханна, у которой вполне удачно получаются нестандартные модные эксперименты.

Полина Максимова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В последнее время на красных дорожках и различных светских мероприятиях нам все больше нравится звезда популярного сериала «257 причин, чтобы жить» Полина Максимова. К примеру, на премьере фильма «Бег» актриса появилась в элегантном костюме от Dior с цветными вставками, а на вручении премий журнала OK! сияла в шикарном платье нежного оттенка в пол.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Катерина Шпица

Фото: Пресс-служба

В Зимнем театре Сочи в сентябре состоялась долгожданная церемония открытия фестиваля «Кинотавр». Катерина Шпица позировала на красной дорожке в платье в стиле New Look — корсет сделал ее и без того хрупкую фигуру почти невесомой. В похожем женственном ретро-образе появилась на другом мероприятии певица Виктория Дайнеко.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Зара

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Обычно очень скромно одетая певица Зара в минувшем году решилась на дерзкие модные эксперименты и появлялась на музыкальных мероприятиях в довольно провокационных нестандартных нарядах.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Zivert

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Тем временем известная любительница ярких и необычных нарядов Zivert осталась верной себе и снова эффектно выделялась на фоне других знаменитостей на музыкальных церемониях.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Светлана Бондарчук

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Светлана Бондарчук и Наталья Ветлицкая снова доказали, что и после пятидесяти можно быть дерзкими и сексуальными, позволять себе прозрачные наряды, мини и при этом выглядеть классно.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Нюша

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В ноябре в Москве состоялась церемония вручения премии «Женщины года — 2020». Самой яркой девушкой мероприятия стала Катерина Шпица. Актриса продемонстрировала стальной пресс, надев смелый блестящий топ и красный брючный костюм с пиджаком нараспашку. В похожих эффектных образах на других мероприятиях появились Янина Студилина и Нюша.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Ани Лорак

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ани Лорак и Анна Седокова снова радовали поклонников в образах сексуальных див с аппетитными декольте. Певицы не гонятся за модными трендами и остаются верными своему стилю.

Больше ярких модных образов знаменитостей в 2020 году вы можете увидеть в нашей фотогалерее.

Фото: пресс-служба, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!