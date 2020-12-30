Снигирь в лимонном платье, Эрнст со стразами на груди и другие яркие модные образы звезд 2020 года

Ани Лорак и Анна Седокова снова радовали поклонников в образах сексуальных див с аппетитными декольте. Певицы не гонятся за модными трендами и остаются верными своему стилю.

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