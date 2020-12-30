Снигирь в лимонном платье, Эрнст со стразами на груди и другие яркие модные образы звезд 2020 года
Фото: Пресс-служба
В столичном кинотеатре «Россия» осенью наконец состоялась долгожданная торжественная церемония открытия 42-го Московского международного кинофестиваля, ранее перенесенная с весны на осень из-за пандемии. По красной дорожке прошлись многие знаменитости, в числе которых были Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, редко выходящие в свет вместе. Более того, предпочитающая скромные наряды актриса на этот раз была в ярком платье насыщенного лимонного оттенка с глубоким декольте.
Фото: Пресс-служба
Софья Эрнст сияла на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля в платье с прозрачным верхом, расшитым на груди сверкающими стразами.
Фото: Starface
Ирина Горбачева в уходящем году закрутила новый роман, снялась в главной роли в нашумевшем сериале «Чики» и буквально расцвела. Особенно нам понравились эффектные наряды актрисы на фестивале «Кинотавр».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одной из самых ярких, стильных и необычных девушек различных музыкальных церемоний в уходящем году стала певица Ханна, у которой вполне удачно получаются нестандартные модные эксперименты.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В последнее время на красных дорожках и различных светских мероприятиях нам все больше нравится звезда популярного сериала «257 причин, чтобы жить» Полина Максимова. К примеру, на премьере фильма «Бег» актриса появилась в элегантном костюме от Dior с цветными вставками, а на вручении премий журнала OK! сияла в шикарном платье нежного оттенка в пол.
Фото: Пресс-служба
В Зимнем театре Сочи в сентябре состоялась долгожданная церемония открытия фестиваля «Кинотавр». Катерина Шпица позировала на красной дорожке в платье в стиле New Look — корсет сделал ее и без того хрупкую фигуру почти невесомой. В похожем женственном ретро-образе появилась на другом мероприятии певица Виктория Дайнеко.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Обычно очень скромно одетая певица Зара в минувшем году решилась на дерзкие модные эксперименты и появлялась на музыкальных мероприятиях в довольно провокационных нестандартных нарядах.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Тем временем известная любительница ярких и необычных нарядов Zivert осталась верной себе и снова эффектно выделялась на фоне других знаменитостей на музыкальных церемониях.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Бондарчук и Наталья Ветлицкая снова доказали, что и после пятидесяти можно быть дерзкими и сексуальными, позволять себе прозрачные наряды, мини и при этом выглядеть классно.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В ноябре в Москве состоялась церемония вручения премии «Женщины года — 2020». Самой яркой девушкой мероприятия стала Катерина Шпица. Актриса продемонстрировала стальной пресс, надев смелый блестящий топ и красный брючный костюм с пиджаком нараспашку. В похожих эффектных образах на других мероприятиях появились Янина Студилина и Нюша.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ани Лорак и Анна Седокова снова радовали поклонников в образах сексуальных див с аппетитными декольте. Певицы не гонятся за модными трендами и остаются верными своему стилю.
Больше ярких модных образов знаменитостей в 2020 году вы можете увидеть в нашей фотогалерее.
Фото: пресс-служба, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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